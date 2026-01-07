"Дивні дива" для пенсіонерів: Netflix анонсував новий Sci-Fi серіал братів Дафферів

Дивні дива / Netflix

Netflix офіційно анонсував наступний проєкт братів Дафферів — серіал The Boroughs, який самі автори називають “Дивними дивами” для пенсіонерів.

І це не перебільшення: дія драми з 8 епізодів розгортається у, здавалося б, мальовничому будинку для пенсіонерів у пустелі Нью-Мексико, де група головних героїв стикається з потойбічною загрозою, яка хоче вкрасти єдине, чого у них немає: час. Очікується, що серіал стартує на Netflix вже у 2026 році.

‘THE BOROUGHS’, a new series exec produced by The Duffer Brothers, will release on Netflix in 2026 • Follows a group who band together at a retirement home to stop a monster who threatens to steal their time • Starring Alfred Molina, Geena Davis, Alfre Woodard & Bill Pullman pic.twitter.com/b8wgS2L65U — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) January 7, 2026

Даффери виступають виконавчими продюсерами The Boroughs, тоді як офіційними шоуранерами призначені Джеффрі Аддісс та Вілл Меттьюз (“Темний кристал: Доба опору”).

“Попри те, що персонажі The Boroughs “на кілька років” старші за дітей з “Дивних див”, вони така ж мила компанія невдах, і ми з нетерпінням чекаємо, коли ви приєднаєтеся до них у пригоді, яка буде одночасно страшною, смішною та глибоко зворушливою”, — із заяви Дафферів.

Головні ролі у серіалі взяли на себе:

Альфред Моліна (Сем)

Джина Девіс (Рене)

Елфрі Вудард (Джуді)

Деніс О’Хара (Воллі)

Кларк Пітерс (Арт)

Білл Пулман (Джек)

Джена Мелоун (Клер) та ін.

Серед інших проєктів Netflix, над якими працюють Даффери: анімаційний приквел “Дивних див” зі знайомими персонажами й подіями, що розгортаються між 2 і 3 сезонами основного шоу, а також серіал жахів Something Very Bad Is Going to Happen про нещасливе весілля.