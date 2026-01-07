Новини Кіно 07.01.2026 comment views icon

"Дивні дива" для пенсіонерів: Netflix анонсував новий Sci-Fi серіал братів Дафферів

Катерина Даньшина

"Дивні дива" для пенсіонерів: Netflix анонсував новий серіал братів Дафферів
Дивні дива / Netflix

Netflix офіційно анонсував наступний проєкт братів Дафферів — серіал The Boroughs, який самі автори називають “Дивними дивами” для пенсіонерів.

І це не перебільшення: дія драми з 8 епізодів розгортається у, здавалося б, мальовничому будинку для пенсіонерів у пустелі Нью-Мексико, де група головних героїв стикається з потойбічною загрозою, яка хоче вкрасти єдине, чого у них немає: час. Очікується, що серіал стартує на Netflix вже у 2026 році.

Даффери виступають виконавчими продюсерами The Boroughs, тоді як офіційними шоуранерами призначені Джеффрі Аддісс та Вілл Меттьюз (“Темний кристал: Доба опору”).

“Попри те, що персонажі The Boroughs “на кілька років” старші за дітей з “Дивних див”, вони така ж мила компанія невдах, і ми з нетерпінням чекаємо, коли ви приєднаєтеся до них у пригоді, яка буде одночасно страшною, смішною та глибоко зворушливою”, — із заяви Дафферів.

Головні ролі у серіалі взяли на себе:

  • Альфред Моліна (Сем)
  • Джина Девіс (Рене)
  • Елфрі Вудард (Джуді)
  • Деніс О’Хара (Воллі)
  • Кларк Пітерс (Арт)
  • Білл Пулман (Джек)
  • Джена Мелоун (Клер) та ін.

Серед інших проєктів Netflix, над якими працюють Даффери: анімаційний приквел “Дивних див” зі знайомими персонажами й подіями, що розгортаються між 2 і 3 сезонами основного шоу, а також серіал жахів Something Very Bad Is Going to Happen про нещасливе весілля.

Netflix анонсував фільм “Дивні дива: Остання пригода” про залаштунки фінального сезону — дивимось трейлер

