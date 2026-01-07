"Дивні дива" для пенсіонерів: Netflix анонсував новий Sci-Fi серіал братів Дафферів

Netflix офіційно анонсував наступний проєкт братів Дафферів — серіал The Boroughs, який самі автори називають “Дивними дивами” для пенсіонерів.
І це не перебільшення: дія драми з 8 епізодів розгортається у, здавалося б, мальовничому будинку для пенсіонерів у пустелі Нью-Мексико, де група головних героїв стикається з потойбічною загрозою, яка хоче вкрасти єдине, чого у них немає: час. Очікується, що серіал стартує на Netflix вже у 2026 році.
‘THE BOROUGHS’, a new series exec produced by The Duffer Brothers, will release on Netflix in 2026
• Follows a group who band together at a retirement home to stop a monster who threatens to steal their time
• Starring Alfred Molina, Geena Davis, Alfre Woodard & Bill Pullman pic.twitter.com/b8wgS2L65U
— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) January 7, 2026
Даффери виступають виконавчими продюсерами The Boroughs, тоді як офіційними шоуранерами призначені Джеффрі Аддісс та Вілл Меттьюз (“Темний кристал: Доба опору”).
“Попри те, що персонажі The Boroughs “на кілька років” старші за дітей з “Дивних див”, вони така ж мила компанія невдах, і ми з нетерпінням чекаємо, коли ви приєднаєтеся до них у пригоді, яка буде одночасно страшною, смішною та глибоко зворушливою”, — із заяви Дафферів.
Головні ролі у серіалі взяли на себе:
- Альфред Моліна (Сем)
- Джина Девіс (Рене)
- Елфрі Вудард (Джуді)
- Деніс О’Хара (Воллі)
- Кларк Пітерс (Арт)
- Білл Пулман (Джек)
- Джена Мелоун (Клер) та ін.
Серед інших проєктів Netflix, над якими працюють Даффери: анімаційний приквел “Дивних див” зі знайомими персонажами й подіями, що розгортаються між 2 і 3 сезонами основного шоу, а також серіал жахів Something Very Bad Is Going to Happen про нещасливе весілля.
