Новини Кіно 28.01.2026

Життя після "Дивних див": Netflix показав перші кадри серіалу жахів від братів Дафферів

author avatar

Катерина Левицька

Редактор новин

Життя після "Дивних див": перші кадри нового серіалу жахів від братів Дафферів
Netflix

За чотири тижні після фіналу “Дивних див” Netflix представив перший погляд на новий серіал братів Дафферів зі зловісною назвою “Something Very Bad is Going to Happen”.


Адаптованого перекладу назви ще немає, але якщо послуговуватись дослівним, то в серіалі “станеться, що дуже жахливе”. Новий проєкт творців “Дивних див” описують, як атмосферне шоу жахів з молодятами в центрі сюжету за тиждень до їхнього весілля.

Життя після "Дивних див": перші кадри нового серіалу жахів від братів ДафферівЖиття після "Дивних див": перші кадри нового серіалу жахів від братів ДафферівЖиття після "Дивних див": перші кадри нового серіалу жахів від братів Дафферів

В головних ролях: Дейзі Джонс та Каміла Морроне, які грають наречених Нікі та Рейчел. Пара вирушає до заміського будинку своєї родини, а кожен з епізодів охоплює день їхнього життя, які щоразу супроводжується дивними подіями. На знімках також можна побачити Дженніфер Джейсон Лі в ролі матері Нікі, а також Теда Левіна, найбільш відомий за роллю Баффало Білла у серіалі “Мовчання ягнят”.

Життя після "Дивних див": перші кадри нового серіалу жахів від братів ДафферівЖиття після "Дивних див": перші кадри нового серіалу жахів від братів ДафферівЖиття після "Дивних див": перші кадри нового серіалу жахів від братів Дафферів

Роз і Метт Даффери виступають виконавчими продюсерами, а шоуранером стала Гейлі З. Бостон. Раніше вона працювала сценаристкою для серіалів “Кабінет курйозів Ґільєрмо дель Торо” та “Мисливців”, тоді як своє нове шоу порівнює з “Керрі” та “Дитиною Розмарі”.


Реліз серіалу відбудеться на Netflix вже 26 березня. Втім, це не єдиний проєкт, який готують нам Даффери після “Дивних див”: далі чекаємо на серіал The Boroughs, який самі автори називають “Дивними дивами для пенсіонерів”, а також анімаційний приквел Stranger Things зі знайомими персонажами й подіями, що розгортаються між 2 і 3 сезонами основного шоу.

За романом Агати Крісті: на Netflix вийшов новий детектив із 3-х епізодів

