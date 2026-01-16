Новини Крипто 16.01.2026 comment views icon

Історичний рекорд: у 2025 році "вмерли" 11,6 млн токенів – це понад 86% всіх провалів за останніх 5 років

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

Depositphotos

Станом на 31 грудня 2025 року 11,6 млн криптовалютних проєктів припинили існування — це найбільша кількість провалів, зафіксована за один рік. На них припадає 86,3% усіх закриттів проєктів у період з 2021 по 2025 рік.

Згідно з даними CoinGecko, 53,2% усіх криптовалют на GeckoTerminal зазнали невдачі, причому більшість із них — безпосередньо у 2025 році. Дослідження аналізує загальну кількість монет і токенів, які спільно позначаються як “криптовалюти”, що раніше були розміщені на GeckoTerminal, але більше не торгуються активно (“мертві” токени), згруповані за роком, у якому відбулася їхня остання активна угода. Дані охоплюють період з 1 липня 2021 року по 31 грудня 2025 року.

Дані: CoinGecko Research

У 2024 році припинили існування майже 1,4 млн проєктів, що становить 10,3% усіх провалів за останні п’ять років. Того ж року було зафіксовано другу за величиною кількість запусків — понад 3,0 млн нових проєктів вийшли на ринок. До запуску pump.fun у 2024 році кількість криптовалютних провалів обчислювалася низькими шестицифровими значеннями. Провали проєктів у період з 2021 по 2023 рік становили лише 3,4% усіх криптовалютних провалів за останні п’ять років. До вибірки включалися лише токени, які мали щонайменше одну угоду до припинення існування. У дослідження були включені лише ті токени pump.fun, які пройшли стадію “graduated”.

Дані: CoinGecko Research

Тривожним є те, що лише у четвертому кварталі 2025 року обвалилися 7,7 млн токенів, що становить 34,9% усіх зафіксованих провалів проєктів. Це різке зниження виживаності токенів значною мірою пов’язують із системною турбулентністю після “каскаду ліквідацій” 10 жовтня. Під час цієї рекордної події за 24 години було ліквідовано маржинальні позиції на суму $19 млрд, що стало найбільшим одноденним скороченням кредитного плеча в історії крипторинку.

Дані: CoinGecko Research

Попри турбулентність крипторинку у 2025 році, загальна кількість криптовалютних проєктів різко зросла. У 2021 році на GeckoTerminal було зареєстровано 428 383 проєкти. Однак до 2025 року ця кількість зросла майже до 20,2 млн проєктів. Простота запуску токенів через launchpad-платформи призвела до напливу низькоякісних мемкоїнів і проєктів з мінімальними зусиллями.

За даними Cointelegraph, найбільших втрат у 2025 році зазнав саме сегмент мемкоїнів, який став ключовим драйвером рекордної кількості провалів токенів. Аналітики зазначають, що значна частина проєктів припинила активну торгівлю майже одразу після запуску, не зумівши утримати ліквідність або інтерес ринку. Окремо підкреслюється, що різке зростання кількості «мертвих» токенів відбулося на тлі вибухового збільшення лістингів: якщо наприкінці 2024 року на GeckoTerminal відстежувалося близько 3 млн токенів, то до кінця 2025 року їхня кількість зросла майже до 20 млн.

Дані: CoinDesk

