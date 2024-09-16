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Правоохоронці Італії конфіскували контрафактні ретро-консолі з піратськими відеоіграми загальною вартістю майже 50 мільйонів євро, які нелегально імпортували з Китаю.

Поліція виявила, що підроблені пристрої не відповідали технічним і безпековим стандартам Європейського Союзу.

Серед вилучених товарів знайшли імітації класичних консолей від Nintendo, Sega та Atari. На них встановили піратські версії популярних ігор 80-х та 90-х років, зокрема Super Mario Bros. та Street Fighter.

За результатами операції поліція затримала дев’ятьох італійців. Їм висунули звинувачення в торгівлі контрафактними товарами. У разі доведення вини підозрюваним загрожує до восьми років ув’язнення. Поліція повідомила, що «усі вилучені підроблені ігри знищили».

Керівник підрозділу з боротьби з економічними злочинами фінансової поліції Турина Алессандро Ланджелла сказав:

«Ми вилучили приблизно 12 000 консолей, на яких нелегально зберігалося понад 47 мільйонів піратських відеоігор. Їхня орієнтовна вартість перевищує 47,5 мільйонів євро».

За його словами, ця сума охоплює вартість консолей і сотень ліцензій на піратські програми.

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Останніми роками ретро-ігри стали прибутковим бізнесом. Класичні ігри та консолі часто продають за сотні або навіть тисячі доларів. Ця тенденція призвела до зростання попиту на ретро-продукцію, що створило сприятливі умови для шахраїв.

Джерело: videogameschronicle

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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