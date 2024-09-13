Jiyue 07: електроседан з автономним водінням L4 та запасом ходу до 880 км

Китайський бренд Jiyue, спільне підприємство Geely та Baidu, анонсував «розумний автомобіль ери штучного інтелекту» під назвою Jiyue 07. Цей середньорозмірний електричний седан пропонує підтримку автономного водіння L4.

Jiyue 07 має закриту передню решітку, безперервну світлову смугу, що простягається по нижній частині капота, та характерні фари. Футуристичний дизайн автомобіля продовжується з кнопками відкривання дверей, розташованими на стійках B і C. Авто має коефіцієнт аеродинамічного опору всього 0,198.

З довжиною 4953 мм, шириною 1989 мм, висотою 1475 мм та колісною базою 3013 мм забезпечує багато місця для ніг як передніх, так і задніх пасажирів, а також достатньо місця для вантажу. Багажник об’ємом 581 л може розширюватися до 1573 л зі складеними задніми сидіннями.

Інтер’єр Jiyue 07 вражає величезним 35,6-дюймовим сенсорним екраном, який може функціонувати як єдиний блок або бути розділеним на 3 окремі сегменти. Кермо в стилі штурвала додає автомобілю футуристичного вигляду, а навігаційна система оснащена картографією на рівні смуг для підвищеної точності.

Jiyue 07 доступний у трьох версіях, кожна з яких відповідає різним потребам і вподобанням. Стандартна версія пропонує запас ходу 660 км, тоді як версія Long Range може проїхати до 880 км на одному заряді. Для тих, хто потребує викидів адреналіну до крові, версія Performance забезпечує розгін від 0 до 100 км/год за лише 3,5 секунди завдяки двом моторам.

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Версії з одним мотором використовують архітектуру на 400 В і заднє розміщення двигуна потужністю 200 кВт, що забезпечує максимальний крутний момент 343 Нм. Водночас двомоторна версія Performance має архітектуру на 800 В, задній мотор потужністю 300 кВт і передній мотор потужністю 230 кВт, що забезпечує загальний крутний момент 653 Нм.

Найбільш революційною особливістю Jiyue 07 є його висококласна інтелектуальна система водіння Apollo 2.0 з можливостями автономного водіння L4. Рівень L4 передбачає автономне водіння, яке не потребує втручання водія-людини в більшості ситуацій, але водій у будь-який момент може перехопити керування автомобілем. Схоже, Jiyue взяла приклад з Tesla, і офіційно ця функція все ще знаходиться в розробці й вимагає підписки.

Jiyue 07 доступний у шести яскравих кольорах з початковою ціною 209900 юанів (приблизно €26,6 тис.).

Джерело: arenaev