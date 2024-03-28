Новини Технології 28.03.2024 о 19:34 comment views icon
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Йога, масаж і повний all-inclusive: журналісти побували в новому офісі Google за $2,1 млрд

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Ігор Шелудченко

Автор новин

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

У лютому корпорація Google відкрила новий офіс вартістю $2,1 млрд.

Розташований він в районі Гудзон-сквер у Нью-Йорку. Це 12-поверхова будівля «Сент-Джонс Термінал», побудована на залізничному вокзалі 1930-х років.

Insider зробив фоторепортаж з цієї будівлі. Ділимося ним з вами.

1. Вітальня

Йога, масаж і повний all-inclusive: журналісти побували в новому офісі Google за $2,1 млрд

У вітальні багато простору. Стелі високі, багато меблів. Є кафе де можна замовити чай, каву та інші напої. І все безплатно.

2. Меблі

Йога, масаж і повний all-inclusive: журналісти побували в новому офісі Google за $2,1 млрд
В офісі багато дизайнерських меблів, виготовлених на замовлення.
Особливо запам’ятовуються стільці.

3. Тренажерний зал

Йога, масаж і повний all-inclusive: журналісти побували в новому офісі Google за $2,1 млрд

В окремій частині будівлі є простір для занять спортом. Тут є зал велотренажерів, кімната йоги, студія бойових мистецтв, окремий простір для персональних тренувань.

4. Велотренажери

Йога, масаж і повний all-inclusive: журналісти побували в новому офісі Google за $2,1 млрд

5. Студія йоги

Йога, масаж і повний all-inclusive: журналісти побували в новому офісі Google за $2,1 млрд

6. Зал бойових мистецтв

Йога, масаж і повний all-inclusive: журналісти побували в новому офісі Google за $2,1 млрд

Поряд із студією йоги є зал бойових мистецтв, де підлога повністю оббита матами.

7. Масажний кабінет

Йога, масаж і повний all-inclusive: журналісти побували в новому офісі Google за $2,1 млрд

У масажних кабінетах є різні апарати ударно-хвильової та компресійної терапії.

8. Магазин товарів Google

Йога, масаж і повний all-inclusive: журналісти побували в новому офісі Google за $2,1 млрд

Поруч із лобі-кафе є спеціальний магазин із товарами Google, Android і YouTube.

9. Брендовані аксесуари для домашніх тварин

Йога, масаж і повний all-inclusive: журналісти побували в новому офісі Google за $2,1 млрд
Є навіть аксесуари для домашніх тварин з логотипом Google.

10. Мікрокухні

Одна з мікрокухонь Google із різноманітними закусками

Для особливо вибагливих є мікрокухні. Вони оснащені кавомашинами, є багато фруктів та іншої їжі.

11. Кафетерії з безплатним харчуванням

Веганська кухня Google

Справжні кафетерії в новому офісі Google — це головна перевага роботи тут. В кафетерії прекрасний інтер’єр і необмежена кількість вишуканих веганських страв.

12. Ванні кімнати

Йога, масаж і повний all-inclusive: журналісти побували в новому офісі Google за $2,1 млрд

Ванна кімната Google на 12-му поверсі має панорамні види на Нью-Йорка.

13. Коворкінги

Йога, масаж і повний all-inclusive: журналісти побували в новому офісі Google за $2,1 млрд

Google заявляє, що спроєктував офіс таким чином, щоб команди були пропорційно розподілені для спільної роботи.

Йога, масаж і повний all-inclusive: журналісти побували в новому офісі Google за $2,1 млрд

«Хоча було багато людей, Google, здавалося, виділив достатньо місця майже для всього, щоб створити гарний настрій співробітникам. Якби я працював тут, я б хотів з’являтися щодня», — резюмував свої враження кореспондент.

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Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

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