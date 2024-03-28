Йога, масаж і повний all-inclusive: журналісти побували в новому офісі Google за $2,1 млрд

У лютому корпорація Google відкрила новий офіс вартістю $2,1 млрд.

Розташований він в районі Гудзон-сквер у Нью-Йорку. Це 12-поверхова будівля «Сент-Джонс Термінал», побудована на залізничному вокзалі 1930-х років.

Insider зробив фоторепортаж з цієї будівлі. Ділимося ним з вами.

1. Вітальня

У вітальні багато простору. Стелі високі, багато меблів. Є кафе де можна замовити чай, каву та інші напої. І все безплатно.

2. Меблі

В офісі багато дизайнерських меблів, виготовлених на замовлення.

Особливо запам’ятовуються стільці.

3. Тренажерний зал

В окремій частині будівлі є простір для занять спортом. Тут є зал велотренажерів, кімната йоги, студія бойових мистецтв, окремий простір для персональних тренувань.

4. Велотренажери

5. Студія йоги

6. Зал бойових мистецтв

Поряд із студією йоги є зал бойових мистецтв, де підлога повністю оббита матами.

7. Масажний кабінет

У масажних кабінетах є різні апарати ударно-хвильової та компресійної терапії.

8. Магазин товарів Google

Поруч із лобі-кафе є спеціальний магазин із товарами Google, Android і YouTube.

9. Брендовані аксесуари для домашніх тварин

Є навіть аксесуари для домашніх тварин з логотипом Google.

10. Мікрокухні

Для особливо вибагливих є мікрокухні. Вони оснащені кавомашинами, є багато фруктів та іншої їжі.

11. Кафетерії з безплатним харчуванням

Справжні кафетерії в новому офісі Google — це головна перевага роботи тут. В кафетерії прекрасний інтер’єр і необмежена кількість вишуканих веганських страв.

12. Ванні кімнати

Ванна кімната Google на 12-му поверсі має панорамні види на Нью-Йорка.

13. Коворкінги

Google заявляє, що спроєктував офіс таким чином, щоб команди були пропорційно розподілені для спільної роботи.

«Хоча було багато людей, Google, здавалося, виділив достатньо місця майже для всього, щоб створити гарний настрій співробітникам. Якби я працював тут, я б хотів з’являтися щодня», — резюмував свої враження кореспондент.

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