«Кінець історії». Скарлетт Йоганссон каже, що більше не зніматиметься в фільмах Marvel, а Ґвінет Пелтроу не виключає свого повернення в ролі Пеппер

Акторки Скарлетт Йоганссон та Ґвінет Пелтроу під час розмови в подкасті «The Goop Podcast» обговорили свої майбутні ролі та можливість повернення у фільми Marvel.

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Йоганссон, яка дебютувала як Чорна Вдова в «Залізній людині 2», а пізніше виконала головні ролі у «Месниках» та «Чорній вдові» 2021 року, каже, що, ймовірно, завершила роботу у всесвіті Marvel.

«Я ніби зробила все, що мала зробити», — сказала акторка у відповідь на питання Пелтроу.

Скарлетт описала роботу над «Месниками», як «літній табір для дорослих»:

«Працювати в «Месниках» було дуже весело. Мені було 26 років, я була самотньою, це було весело», – зазначила акторка, але додала, що «з цією історією закінчено».

Пелтроу натомість не виключила свого повернення – у 2008 році вона зіграла Вірджинію «Пеппер‎» Паттс в «Залізній людині» і повторила роль в сиквелах історії про Тоні Старка та фільмі «Месники».

«Я думаю, ти можеш повернутися в якийсь момент», – сказала Йоганссон Пелтроу, на що та пожартувала: «Справді? 64-річна Пеппер Паттс? Як чудово».

Ґвінет Пелтроу також похвалила у розмові президента Marvel Studios Кевіна Файга, зазначивши, що він «хороший у всьому».

«Він любитель кіно і справді фанат», – підтвердила Йоганссон.

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Вихід «Чорної вдови» з Йоганссон був відкладений через пандемію – однак пізніше дебютував одночасно в кінотеатрах і на Disney+. Акторка тоді подала позов, стверджуючи, що фільму в її угоді був гарантований ексклюзивний прокат на великому екрані. У скарзі було зазначено, що в Disney намагалися «‎переробити угоду», компанія паралельно заперечувала, що заплатила Йоганссон за роль $20 млн. Зрештою позов вдалось врегулювати.

«Я щаслива, що вдалося вирішити наші розбіжності з Disney. Неймовірно пишаюся тією роботою, яку ми робили разом протягом багатьох років, і мені дуже подобаються мої творчі стосунки з командою. Я з нетерпінням чекаю на продовження нашої співпраці в наступні роки», — сказала Йоганссон у тодішній заяві.

Йоганссон нині веде перемовини про головну роль у новому ромкомі Ненсі Меєрс для Netflix з бюджетом $130-150 млн. У центрі сюжету фільму з кодовою назвою Paris Paramount — історія молодої талановитої сценаристки й режисерки, яка закохується у свого колегу-продюсера. Також участь у проєкті можуть взяти Пенелопа Крус, Майкл Фассбендер та Оуен Вілсон.

Джерело: THR