Скарлетт Йоганссон та Пенелопа Крус ведуть переговори про ролі у новому ромкомі Ненсі Меєрс для Netflix з бюджетом $130-150 млн

Netflix веде перемовини про участь Скарлетт Йоганссон, Пенелопи Крус, Майкла Фассбендера та Оуена Вілсона у новому фільмі Ненсі Меєрс.

Легенда ромкомів Ненсі Меєрс напише, зрежисує та спродюсує новий фільм для Netfix із робочою (чи кодовою) назвою Paris Paramount. У центрі сюжету — молода талановита сценаристка і режисерка, яка закохується у свого колегу-продюсера. Пара створила кілька успішних фільмів, перш ніж розірвати як романтичні, так і професійні стосунки. Однак екскоханцям доведеться знову попрацювати разом, щоб створити висококласний проєкт та спробувати розібратися у своїх почуттях у робочому хаосі.

Проєкт дещо автобіографічний — Меєрс майже 20 років перебувала у стосунках з продюсером та режисером Чарльзом Шаєром, перш ніж розлучитись у 1999 році. Вони познайомились під час роботи в Голлівуді та спільно працювали над стрічками «Врятувати рядового Раяна», «Пастка для батьків», «Батько нареченої».

Paris Paramount може похизуватися одним з найбільших бюджетів серед ромкомів — $130-150 млн, а також потужним зірковим складом. Повідомляється, що над участю у шоу розмірковують Скарлет Йоганссон та Пенелопа Крус (які вже з’являлись разом в американо-іспанському фільмі «Вікі Крістіна Барселона» 2008 р.), а також Майкл Фассбендер та Оуен Вілсон.

Netflix вперше анонсував фільм у квітні минулого року, і зіграти головну роль у ньому мала Дженніфер Лоуренс. Натомість в центрі ромкому може опинитися Йоганссон, яка стала зіркою бойовиків після ролі «Чорної вдови» у фільмах Marvel, на чолі з окремим фільмом, що вийшов у 2021 році.

Володарка премії «Оскар» 2009 року за найкращу жіночу роль другого плану у «Вікі Крістіна Барселона» Пенелопа Крус почала кар’єру з фільмів легендарного іспанського режисера Педро Альмодовара, а також відзначилася в низці американських фільмів — «Ванільне небо», «Вбивство у «Східному експресі».

Ірландський актор німецького походження Майкл Фассбендер номінований на «Оскар» за ролі у фільмах «12 років рабства» та «Стів Джобс», а також відомий за серією «Люди Ікс». Оуен Вілсон знявся у «Знайомстві з батьками», «Шанхайському полудні», «Марлі та я».

Попередня робота Меєрс «Стажер» з Робертом де Ніро та Енн Гетевей вийшла ще у 2015 році. У 2017 вона продюсувала фільм «Знову вдома», сценарій до якого написала її донька Геллі Меєрс-Шаєр.

«У мене перерва», — сказала Меєрс в одному з інтерв’ю у 2019 році, а також поскаржилася на зникнення середньобюджетних комедій з ринку. У її творчому доробку також «Чого хочуть жінки» та «Відпочинок за обміном».

Джерело: THR, Collider