Конфликт между актрисой и кинокомпанией, возникший в конце июля из-за одновременного релиза кинокомикса «Черной вдовы» в кино и на Disney+, разрешен. О заключении мирового соглашения между Disney и исполнительницей роли Наташи Романофф в фильмах Marvel в числе первых сообщил The Hollywood Reporter.

Конфликт начался в конце июля с подачи юристами Йоханссон судебного иска против Disney из-за гибридного релиза «Черной вдовы» — сольный фильм о персонаже Marvel Наташе Романофф (наша рецензия) после множества переносов выпустили одновременно в кинотеатрах и на Disney+. Звезда фильмов Marvel обвинила Disney в нарушении условий договора, гарантировавшего эксклюзивное окно для кинотеатрального проката, вследствие чего сама она лишилась части процентов, поскольку ее гонорар был привязан к кассовым сборам картины, а не продажам в «цифре». В Disney назвали обвинения безосновательным и пристыдили актрису за игнорирование ужасных последствий пандемии COVID-19.

Стороны обменялись заявлениями, в которых обменялись комплиментами и выразили готовность продолжить многолетнее сотрудничество. В сентябре WSJ сообщал, что на фоне иска Скарлетт Йоханссон к Disney переговоры братьев Руссо об их следующем фильме зашли в тупик. Теперь, по идее, они должны сдвинуться с места.

Условия, на которых конфликт удалось урегулировать, не разглашаются. По информации источников Deadline, Disney согласилась выплатить Йоханссон более $40 млн. В то же время WSJ ранее сообщал, что актриса требовала $80 млн вдобавок к своему гонорару в $20 млн.