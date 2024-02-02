Juno ─ сторонній YouTube-застосунок для Apple Vision Pro за ціною $5

Google заявила, що не планує випускати застосунок YouTube для нової гарнітури Apple Vision Pro. Але святе місце порожнім не буває, тому замість пошукового гіганта до створення такої програми долучився сторонній розробник. Juno – це робота Крістіана Селіга, розробника нині неіснуючого застосунку Reddit Apollo.

Хоча це неофіційна стороння програма, Juno підтримує більшість функцій YouTube. Воно дозволяє дивитися відео, перегортати та пропускати ролики, використовуючи жести, враховує співвідношення сторін відео. Також підтримується перегляд каталогу YouTube (хоча немає можливості бачити коментарі до відео). Щобільше, Juno підтримує показ реклами на YouTube, щоб Google не «дратувалась». При цьому враховується передплата YouTube Premium.

Juno надає інтерфейс користувача VisionOS через API YouTube для вбудовування на зовнішні сторінки. Під час перегляду каталогу YouTube застосунок Juno відкриває модифіковану версію сайту YouTube.

Новий застосунок Juno вже доступний в Apple App Store і коштує $4,99.