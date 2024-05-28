Камерафон HONOR Magic6 Pro надійшов у продаж в Україні за ціною 50 тис. грн

В Україні починаються офіційні продажі нового смартфона HONOR Magic6 Prо. Ця модель позиціюється як ультрапреміальний камерафон.

Смартфон HONOR Magic6 Pro оснащено 6,8-дюймовим LTPO-OLED дисплеєм з роздільною здатністю 2800х1280 пікселів (щільність 453 PPI) та частотою оновлення зображення 120 Гц. Пікова яскравість сягає 1600 ніт у звичайному режимі та 5000 ніт при перегляді HDR-контенту. Новинка захищена від пилу та вологи за стандартом ІР68.

Головна камера HONOR Magic6 Prо має три модулі: основний на 50 Мп (f/1.9, OIS), ширококутний на 50 Mп, f/2 та перископічний телефотооб’єктив на 180 Mп (f/2.6, 2.5x оптичний зум, 100x цифровий зум, OIS). Фронтальна камера отримала 50-мегапіксельний сенсор та об’єктив з діафрагмою f/2.0.

Пристрій містить процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 з GPU Adreno 750, 12 ГБ оперативної пам’яті та вбудоване сховище місткістю 512 ГБ. Слот для карти пам’яті відсутній. Акумулятор має місткість 5600 мАгод. Підтримується дротове швидке заряджання потужністю 80 Вт та бездротове – потужністю 66 Вт. Розміри становлять 162,5×75,8×8,9 мм, а вага – 225 г. Пристрій працює під управлінням MagicOS 8.0 на базі Android 14.

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Новий смартфон HONOR Magic6 Prо доступний в Україні за ціною 49999 грн. Новинка пропонується у двох кольорах: чорному та зеленому.