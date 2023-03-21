Канадський суд відхилив колективний позов до Electronic Arts у частині щодо «незаконних азартних ігор», залишивши у розгляді частину про «шахрайство»

Канадський суддя вважає твердження про те, що лутбокси в іграх EA є «незаконними іграми», «приреченим на провал». Суддя Флемінг дозволив розгляд колективного позову на підставі звинувачення в тому, що лутбокси в іграх EA можуть трактуватися як «обманні дії або методи».

Позивач Марк Сазерленд звинуватив Electronic Arts у «обманних та недобросовісних діях» відповідно до Закону Британської Колумбії про ділову практику та захист прав споживачів. Він подав позов від імені всіх жителів Британської Колумбії, які заплатили за лутбокси у більш ніж 70 іграх EA з 2008 року.

У рамках позову Сазерленд стверджує, що, продаючи лутбокси, EA «брала участь у незаконних іграх або азартних іграх», що є порушенням «багатьох пунктів, передбачених частиною сьомою Кримінального кодексу». Суддя дійшов висновку, що позов Сазерленда про «шахрайські дії» може бути розглянутий. Однак частину позову щодо азартних ігор не прийнято до розгляду.

Позивач стверджував, що є можливість продавати лутбокси на сторонніх торгових майданчиках. Однак суддя зазначив, що лутбокси офіційно дозволено продавати лише на внутрішніх аукціонах EA в обмін на віртуальну валюту [те, що люди роблять поза ними, таким чином не входить до зони відповідальності EA – ред.].

«Отже, немає жодної перспективи отримати чи втратити будь-що, що має реальну цінність, на внутрішніх аукціонах відповідачів, — заявив суддя. — На відміну від фішки казино, віртуальну валюту та віртуальні предмети в лутбоксах не можна перевести в готівку для отримання грошей. … Враховуючи, що парі чи ставка повинні включати шанс виграти або програти реальні гроші або цінність у грошовому еквіваленті, на мій погляд, лише твердження про купівлю та продаж віртуальних предметів через сторонні торгові майданчики може підтримати цей елемент… Не передбачається, що відповідачі публікували, просували, розповсюджували або продавали їх [лутбокси або предмети з них] для будь-яких цілей, пов’язаних із цими торговими майданчиками».

В результаті суддя Флемінг робить висновок, що аргумент «не має розумних шансів на успіх». Він додав:

«З самого початку центральне місце у заяві пана Сазерленда, і все ж таки докорінно помилкове як з фактичної, так і з юридичної точки зору, я не дав би дозволу на внесення поправок до цього аспекту позову. Визнаючи мою контрольну функцію на даному етапі розгляду, я розглядаю зняття цього аспекту позову на користь ефективного та справедливого судового розгляду».

У заяві EA йдеться: «Ми раді, що суд першої інстанції відхилив відповідно до закону звинувачення у незаконних іграх. Рішення суду підтверджує нашу позицію, що ніщо в наших іграх не є азартними іграми».

Джерело: Games Industry