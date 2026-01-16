Новини Кіно 16.01.2026 comment views icon

Кемерон: Disney вимагає здешевити "Аватар 4 і 5", інакше — фільми не вийдуть

Катерина Даньшина

Джеймс Кемерон: Disney вимагає здешевити "Аватар 4 і 5", інакше — фільми не вийдуть
Аватар 3 / Disney

Виробництво фільмів “Аватар” вимагає багато спецефектів і відповідно величезних грошей. Історично, франшиза заробляла мільярди доларів в прокаті, однак каси останньої частини може не вистачити для зеленого світла на продовження.

Оригінальний “Аватар” 2009 року залишається найкасовішим фільмом усіх часів (без урахування інфляції) та заробив приголомшливі $2,9 млрд, “Шлях води” 2022-го приніс $2,3 млрд, а от новий “Вогонь і попіл” після чотирьох тижнів прокату зупинився на позначці в $1,2 млрд, що суттєво менше за показники попередників, взяті за той самий час.

У третього фільму дедалі менше шансів повторити успіх перших двох, хоча від його результатів напряму залежить існування наступних частин. Попри те, що Disney вже виділила дати виходу для “Аватар 4 та 5” — 21 грудня 2029 року та 19 грудня 2031 року — їх все ще можуть скасувати. Кемерон сам це підтверджував, посилаючись на “до біса” велетенський бюджет “Аватар 3”, а нині в інтерв’ю тайванському виданню TVBS заявив, що активно шукає способи здешевити виробництво сиквелів.

“Мішель Єо зніметься у “Аватар 4″, якщо ми його зробимо”, — каже Кемерон. “Річ у тім, що кіноіндустрія зараз у депресії. Третій фільм коштував багато. Ми повинні отримати гарні показники й маємо з’ясувати, як робити “Аватари” дешевшими, щоб продовжити”.

Кемерон додав, що 4 і 5 фільми є “однією великою історією”, тож мають вийти обидва.

“Якщо ми продовжимо і зробимо четвертий, то робитимемо його разом з п’ятим. Як і перші дві частини, це одна велика історія. Мішель зніметься в наступних обох. Вона гратиме персонажа, створеного за допомогою технології Performance Capture. Її ім’я — Пакту’ейлат. Вона буде На’ві”.

В іншому випадку (якщо фільми скасують), режисер погодився, що спокійно піде і за нагоди — розкриє сюжет продовжень у книзі або на окремій пресконференції.

“Я був у світі “Аватара” 20 років… Навіть 30, бо я написав історію в 95-му, але не працював над нею безперервно протягом перших 10. Якщо на цьому все закінчиться, чудово. Є одна відкрита тема. Я напишу книгу!”.

Нагадаємо, що на момент старту “Аватар 3” в прокаті Disney використала хитрий трюк, аби залучити більшу кількість глядачів: на показах транслювались чотири різні тизери нових “Месників”, мотивуючи фанів до повторного візиту на сеанси “Вогню та попелу”.

Пітер Джексон хотів зняти “Володар перснів 3.5” з сюжетом, що розкриють в “Полюванні на Ґолума”

Джерело: IGN

