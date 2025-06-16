Apple Mac Mini M2 2023 року перестали вмикатися — компанія запускає програму ремонту

Apple Mac Mini M2 2023

Минулої п’ятниці Apple запустила програму ремонту комп’ютерів Mac mini з процесором M2 — деякі з них з часом перестали вмикатися. Жодні інші Mac mini не беруть участі в цій програмі.

Глобальна програма поширюється на відповідні Mac mini протягом трьох років з часу їхнього придбання. Apple не розповідає про причини та не розкриває жодних деталей несправності.

«Компанія Apple визначила, що дуже невеликий відсоток пристроїв Mac mini (2023 року) з чипом M2 може більше не вмикатися. Пристрої, на які поширюється проблема, були виготовлені з 16 червня 2024 року по 23 листопада 2024 року. Якщо ваш Mac mini має цю проблему, скористайтеся засобом перевірки серійного номера нижче, щоб дізнатися, чи відповідає ваш пристрій вимогам цієї програми. Якщо так, Apple або авторизований постачальник послуг Apple надасть вам безплатне обслуговування», — йдеться на сайті компанії.

Щоб отримати допомогу з ремонтом, потрібно звернутися до фірмового магазину компанії, якщо такі є в регіоні, або до авторизованого постачальника послуг, а також звернутися до служби підтримки Apple для консультації. Компанія також звертає увагу, що у разі наявності інших пошкоджень, які б перешкоджали ремонту, їх потрібно усунути перед ремонтом. Сторінка програми зазначає, що «ця всесвітня програма Apple не розширює стандартну гарантію на ваш Mac mini».

Apple представила Mac mini з процесорами M2/M2 Pro у січні 2023 року. Тоді ж вона припинила продаж моделей на чипах M1 та Intel. Процесор M2 має 4 продуктивних та 4 енергоефективних ядра, та 10-ядерний відеочип. Mac mini з M2 підтримує два потоки відео 8K 30 к/с, він оснащений Thunderbolt 4 та Gigabit Ethernet 10.