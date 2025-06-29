Тіктокер пожертвував Червоному хресту кросівки з Apple AirTag — він знайшов їх на секондхенді в Боснії

Apple AirTag / Depositphotos

Мітка Apple AirTag показала, як працюють пожертви Червоному хресту. Користувач TikTok знайшов свої благодійні кросівки за 800 км та викупив їх за €10 у секондхенді.

Тіктокер Moe.Ha вирішив відстежити свої кросівки після того, як залишив пожертву у контейнері Червоного хреста в Мюнхені. На відео (яке чомусь недоступне в Україні) чоловік вставив AirTag в одні з кросівок, а потім відстежив їх за допомогою програми Apple Find My. На п’ятий день відстеження кросівки перетнули кордон та опинилися у секондхенді в Боснії.

Кросівки робили зупинки в Австрії, Словенії та Хорватії, перш ніж потрапили у боснійський магазин, де вони продавалися за €10. Чоловік поїхав до Боснії, де побачив свою пожертву на власні очі та викупив назад. Він запитав у співробітниці магазину, звідки взялися кросівки — вона відповіла йому, що їх доставив її бос, який живе у Німеччині. Ось як німецький сайт червоного хреста описує процес:

«У нас по всій Німеччині близько 18 000 контейнерів для вживаного одягу. […] Після збирання існують дві різні моделі опрацювання. У «моделі складу одягу» одяг сортується Німецьким Червоним Хрестом (DRK), а відповідні речі розподіляються по наших складах та в секондхенди. Надлишки продаються компанії з перероблювання. У «моделі перероблення» весь вміст контейнера продається компанії. Кошти, які Червоний хрест отримує від цього, підтримують наші місії».

Отже, після пояснення можна зрозуміти, що гроші, отримані за речі, можуть бути кориснішими для благодійної мети, ніж самі речі. Однак, як кажуть, осад лишається, адже в уявленні людей пожертвувані речі мали б допомогти комусь безпосередньо.

Втім, Apple AirTag іноді використовують не тільки для цікавих дослідів, але й з метою незаконного стеження. Також ITC.ua писав про випадок прихованого встановлення GPS-трекера в авто, від чого користувач раніше відмовився.

Джерело: Wccftech