Официально: Netflix добавит игры в подписку без дополнительной платы — онлайн-кинотеатр в первую очередь нацеливается на мобильный гейминг





В рамках квартального отчета Netflix подтвердил планы расширить свой бизнес играми — онлайн-кинотеатр нацеливается на игры для мобильных устройств и планирует добавить их в существующее планы без дополнительной платы.

Только на прошлой неделе стало известно, что Netflix наняла бывшего руководителя EA Mobile и Facebook Майка Верду, который будет отвечать за развитие видеоигрового направления.

«Мы также находимся на ранних этапах дальнейшего расширения в игры, опираясь на наши предыдущие усилия в области интерактивного контента (например, Black Mirror Bandersnatch) и наших игр Stranger Things. Мы рассматриваем игры как еще одну новую категорию контента, по аналогии с оригинальными фильмами, анимацией и телешоу без сценария. Игры будут включены в существующие планы Netflix без дополнительной платы, как фильмы и сериалы. Изначально мы в первую очередь сосредоточимся на играх для мобильных устройств» из письма Netflix с обращением инвесторам

Пока нет подробностей о том, какие типы игр войдут в подписку, хотя Netflix недавно расширил свое телевизионное соглашение с Шондой Раймс, включив в него художественные фильмы и игровой контент. Также неизвестно, какую именно модель для распространения игр выберет Netflix и как будет устроена новая услуга. Судя по всему, Netflix планирует создать аналог Apple Arcade и Google Play Pass, чтобы эффективнее конкурировать с Disney+, HBO Max, Paramount+ и другими.

В 2019 году cооснователь и директор Netflix Рид Хастингс писал в письме инвесторам, что «мы конкурируем (и проигрываем) Fortnite больше, чем HBO». А в апреле главный операционный директор компании Грег Петерс обсуждал интерес к видеоиграм (PDF) в рамках квартального отчета. Netflix уже давно присматривается к игровой индустрии и ранее пробовала свои силы — Black Mirror: Bandersnatch и Carmen Sandiego. Но до этого момента компания не делилась конкретными планами. Сегодняшний анонс и назначение Майка Верду явно указывает, что Netflix решилась всерьез заняться видеоиграми.