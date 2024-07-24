Кевін Файгі про повернення Залізної Людини в MCU: «Можна, якщо обережно»

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Кевін Файгі сказав в інтерв’ю DiscussingFilm, що повернення Х’ю Джекмана в ролі Росомахи в новому фільмі Marvel «Дедпул і Росомаха» доводить, що для Роберта Дауні-молодшого або Кріса Еванса також можна знайти шляхи повернення до Marvel Cinematic Universe у ролі Залізної Людини або Капітана Америка відповідно.

«Це ключ, чи не так? Як це зробити таким чином, щоб зберегти те, що було раніше, і в чудовий спосіб? І ми витратили, ви знаєте, останні два з гаком роки, з’ясовуючи це для Росомахи», – сказав Файгі, коли його запитали про повернення Дауні та Еванса. «Отже, що буде далі? Ми побачимо. Ми просто пишаємося тим, що ми, я думаю, зрозуміли це для Росомахи. Я вважаю, що поява та головна роль Г’ю в [«Дедпул і Росомаха»] є чудовою ознакою того, що це можна зробити — якщо бути дуже обережним».

Роберт Дауні та Кріс Еванс залишили франшизу «Месники» після фільму 2019 року «Месники: Фінал». Зокрема, персонаж Роберта Дауні – Тоні Старк / Залізна Людина – загинув. Але й Логан / Росомаха, якого Джекман неодноразово зіграв в різних фільмах франшизи «Люди Ікс», помер у фільмі «Логан» 2017 року. Та це не завадило відродити популярного персонажа в новій картині «Дедпул і Росомаха», яка вже завтра виходить в прокат в кінотеатрах України.

Джекман ніколи не був зацікавлений у поверненні в якості персонажа, оскільки це ризикувало б втрутитись у спадщину фільму «Логан». Актор запевнив шанувальників з тієї хвилини, коли було оголошено про його повернення в Росомаху, що він не зіпсує хронологію «Логана». В «Дедпул і Росомаха» Джекман грає іншу версію Росомахи, ніж та, яка зробила його світовою суперзіркою. Тож, можливо, те ж саме буде вірно для Дауні та Залізної людини в майбутньому.

Раніше Кевін Файгі заявляв, що компанія не збирається «скасовувати» смерть Тоні Старка. Однак кілька місяців тому сам Роберт Дауні сказав, що «з радістю» повернувся б до фільмів Marvel, оскільки «Це частина моєї ДНК». Також повідомлялося, що у фільмі «Месники 5» можуть повернутись понад 60 персонажів Marvel. Цілком ймовірно, що серед них можуть бути такі популярні персонажі, як Залізна Людина та Капітан Америка у виконанні Кріса Еванса.

Джерело: variety

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

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