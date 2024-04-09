Роберт Дауні-молодший каже, що «з радістю» повернувся б до фільмів Marvel: «Це частина моєї ДНК»

Актор розпочав кар’єру в кіновсесвіті Marvel у 2008 році й виконував роль Залізної людини протягом наступних 11 років — аж до «Месників» 2019 року.

Попри те, що Тоні Старк зустрів у фільмі свій «фінал», касові проблеми в Marvel спровокували чутки про те, що студія повернеться до оригінальних «Месників» — зокрема Чорної Вдови Скарлетт Йоганссон та Залізної Людини Роберта Дауні-молодшого.

Актор, який цього року отримав заслужений Оскар за роботу в «Оппенгеймері», лише підігрів інтерес, зазначивши, що був би радим повернутися до ролі.

«Це невіддільна частина моєї ДНК. Ця роль обрала мене», – сказав Дауні. «Ніколи не ставте проти Кевіна Файгі [президент Marvel Studios] — ставка буде невдалою, він завжди перемагатиме».

Торік у грудні Файгі заявив Vanity Fair, що повернення Залізної людини зіпсувало б його ідеальний вихід у фінальних «Месниках»:

«Ми б хотіли зберегти цей момент і не торкатися його знову».

Тим часом на запитання, чи надходили Дауні якісь нові пропозиції від Marvel, він відповів: «Ще ні».

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Давня колега актора по Marvel Гвінет Пелтроу в коментарі для випуску Esquire з інтерв’ю Дауні згадала про особливості роботи з ним на знімальному майданчику. Дауні щоразу викидав по кілька рядків з діалогу, тож акторка з часом взагалі перестала вивчати свої репліки.

«Ми заходили в трейлер режисера Джона Фавро зранку і Роберт казав: “До біса, я не казатиму ці рядки”», — згадує Пелтроу. «А потім він імпровізував чи удосконалював їх одразу на знімальному майданчику. Думаю, що для Роберта було важливо відчувати себе “живим” — щоб складалось відчуття, що ці слова щойно прийшли на думку. Чимало діалогів були написані за 10 хвилин до того, як ми їх промовили».

2023 рік був важким для Marvel — «‎Людина Мураха та Оса: Квантоманія» і «‎Марвели» провалилися в прокаті (останній так і не перетнув позначку у $100 млн у національному прокаті, і на сьогодні є фільмом Marvel із найнижчими касовими зборами). Цього року студія випустить лише один повнометражний фільм — «Дедпул 3‎» з Раяном Рейнольдсом та «Росомахою» Г’ю Джекмана.