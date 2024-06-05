«Месники 5» повернуть 60+ персонажів Marvel — ймовірно, з режисером «Дедпула й Росомахи» на борту

Шон Леві збирається рятувати кіновсесвіт Marvel — спочатку з «Дедпулом й Росомахою», а згодом (потенційно) у статусі режисера наступних «Месників».

Згідно з Deadline, Шон Леві веде переговори з Marvel і є одним з головних кандидатів на роль режисера наступного фільму «Месники». Наразі він нібито вже отримав сценарій від Майкла Волдрона, однак ще не дав остаточної згоди. Також повідомляється, що Marvel запланувала зустрічі й з іншими режисерами.

Леві наразі залучений як режисер та продюсер до роботи над фінальним сезоном «Дивних див» на Netflix, а також планує зняти власний фільм у всесвіті «Зоряних війн».

Загалом вийшло чотири блокбастери про «Месників» — два з яких режисував Джос Відон (перший 2012 року заробив $1,5 млрд, а другий, «Ера Альтрона», повторив ці успіхи у 2015 з $1,4 млрд). Наступними фільмами керували брати Руссо, збільшивши касові заробітки до рекордних: «Месники: Війна нескінченності» заробив $2,05 млрд у 2018, а «Месники: Завершення» отримав $2,8 млрд, забезпечивши собі лідерство серед найкасовіших фільмів всіх часів, аж доки повторні випуски не підштовхнули оригінальний «Аватар» Джеймса Кемерона до $2,9 млрд.

Повідомляється, що наступні «Месники» можуть стати наймасштабнішим фільмом Marvel усіх часів — йдеться про 60+ персонажів, які можуть повернути на екран, включно з Марком Руффало, Крісом Гемсвортом, Бенедиктом Камбербетчем, Томом Гіддлстоном, Сіму Лю та Карен Джилліан.

Раніше Marvel задумувалась й про повернення оригінального складу «Месників» з Робертом Дауні-молодшим на чолі, однак у звіті про це не згадують — сам актор казав, що не проти повернутись, оскільки «MCU в його ДНК».

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Подробиці сюжету п’ятих «Месників» невідомі, і зважаючи на відхід Джонатана Мейджорса з MCU в ролі Канга після засудження, важко спрогнозувати, хто стане головним лиходієм — судячи з потенційного складу у 60+ персонажів, антагоністів може бути кілька.