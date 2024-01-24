«Коаліція девайсів»: українських учнів та вчителів забезпечать ноутбуками для проведення онлайн-навчання

Мінцифри розповіло про нову ініціативу, покликану покращити стан справ в українській освіті. Вона отримала назву «Коаліція девайсів» та має на меті забезпечити українських учнів та вчителів необхідними для навчання пристроями.

Зазначається, що через з повномасштабну війну близько 2 млн українських дітей продовжують навчатися онлайн або в змішаному форматі. З них 327 тис. вимушені пропускати уроки або й зовсім не відвідувати їх через нестачу необхідної техніки для навчання. На сьогодні учні критично потребуть понад 96 тис. ноутбуків, а вчителі більше — 29 тисяч. «Коаліція девайсів» покликана це змінити.

Ця ініціатива, анонсована в Лондоні за участі Мінцифри, МОН та Фундації Олени Зеленської, має об’єднати організації, бізнес, уряди країн та меценатів, щоб забезпечити необхідною технікою українських учнів та вчителів. Це допоможе проводити онлайн-навчання. Особливо це актуально в громадах, які найбільше постраждали від війни.

У межах ініціативи «Коаліція девайсів» вже є перші домовленості. Україна отримає понад 50 тис. пристроїв від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), Education Cannot Wait, Міністерства економіки та інновацій Литви та Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).

Щоб ефективно інтегрувати отримані від партнерів пристрої в освітній процес, команда МОН та Мінцифри працює над створенням повноцінної цифрової освітньої екосистеми.

Нагадаємо, це не перша ініціатива із забезпечення ноутбуками української освітньої системи. Кілька років тому в рамках програми «Ноутбук кожному вчителю» українським педагогам передали понад 60 тис. ноутбуків. Для потреб українських школярів було виділено 5 тис. планшетів iPad. Окрім того, Google пообіцяла передати 43 тис. ноутбуків Chromebook для українських викладачів.