Код зламано: Джордж Лукас розкрив секрет дивної мови Йоди в «Зоряних війнах»

Lucasfilm

«Мова навпаки», притаманна культовому персонажу «Зоряних війн», насправді була геніальним ходом, який мав «вловити» всю увагу глядачів під час перегляду.

Йода, можливо наймудріший і найшанованіший джедай у далекій-далекій галактиці, але після першої зустрічі з ним вам, ймовірно, знадобиться деякий час, щоб зрозуміти — про що ж він говорить? У новому інтерв’ю Джордж Лукас розповів, що такий прийом був застосований спеціально для того, щоб вловити увагу глядачів. Бо, якщо ви говорите звичайною англійською, вас не так уважно слухатимуть — інша справа, якщо ви накидали слів в довільному порядку.

«Він був, по суті, філософом фільму. Мені довелося придумати спосіб, щоб люди справді слухали — особливо 12-річні», — заявив Лукас в коментарі на 16-му кінофестивалі TCM Class Film Festival, де транслювався фільм «Імперія завдає удару у відповідь» (через Games Radar). «Якщо ви розмовляєте звичайною англійською, люди не будуть вас так багато слухати. Але якщо є акцент або вас важко зрозуміти, вони будуть зосереджені на вас».

Цікаво, чи це унікальна характеристика Йоди, або ж такий стиль мовлення наслідуватиме інший, подібний до майстра персонаж? З моменту дебюту у «Мандалорці» Ґроґу не промовив ані слова, тож фанати давно задавалися питанням, а як же він звучатиме, коли нарешті щось скаже Діну Джаріну? Виконавчий продюсер серіалу Дейв Філоні зізнався, що питання «голосу» малюка Йоди обговорювалось, але уточнив, що лишив його втілення в руках свого колеги Джона Фавро.

«Знаєте, я все це залишаю Джону. Треба думати про те, наскільки це змінить Ґроґу?» — говорив Філоні. «Нам він дуже подобається таким, яким є. Це точно те, про що ми думаємо, і все залежить від того, наскільки далеко ми просунемося».

Зрештою команда просунулась вже щонайменше до повнометражного фільму, який дебютує 22 травня 2026 року. Раніше нам продемонстрували перші кадри «Мандалорця і Ґроґу», де можна вперше побачити Сігурні Вівер у всесвіті «Зоряних війн», а також відео із тим, як малюк Йода проявляє свою силу, а Мандо Педро Паскаля нарешті знімає шолом.