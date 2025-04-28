Новини Кіно 28.04.2025 о 13:40 comment views icon

Код зламано: Джордж Лукас розкрив секрет дивної мови Йоди в «Зоряних війнах»

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Катерина Даньшина

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Код зламано: Джордж Лукас розкрив секрет дивної мови Йоди в «Зоряних війнах»
Lucasfilm

«Мова навпаки», притаманна культовому персонажу «Зоряних війн», насправді була геніальним ходом, який мав «вловити» всю увагу глядачів під час перегляду.

Йода, можливо наймудріший і найшанованіший джедай у далекій-далекій галактиці, але після першої зустрічі з ним вам, ймовірно, знадобиться деякий час, щоб зрозуміти про що ж він говорить? У новому інтерв’ю Джордж Лукас розповів, що такий прийом був застосований спеціально для того, щоб вловити увагу глядачів. Бо, якщо ви говорите звичайною англійською, вас не так уважно слухатимуть інша справа, якщо ви накидали слів в довільному порядку.

«Він був, по суті, філософом фільму. Мені довелося придумати спосіб, щоб люди справді слухали особливо 12-річні», заявив Лукас в коментарі на 16-му кінофестивалі TCM Class Film Festival, де транслювався фільм «Імперія завдає удару у відповідь» (через Games Radar). «Якщо ви розмовляєте звичайною англійською, люди не будуть вас так багато слухати. Але якщо є акцент або вас важко зрозуміти, вони будуть зосереджені на вас».

Цікаво, чи це унікальна характеристика Йоди, або ж такий стиль мовлення наслідуватиме інший, подібний до майстра персонаж? З моменту дебюту у «Мандалорці» Ґроґу не промовив ані слова, тож фанати давно задавалися питанням, а як же він звучатиме, коли нарешті щось скаже Діну Джаріну? Виконавчий продюсер серіалу Дейв Філоні зізнався, що питання «голосу» малюка Йоди обговорювалось, але уточнив, що лишив його втілення в руках свого колеги Джона Фавро.

«Знаєте, я все це залишаю Джону. Треба думати про те, наскільки це змінить Ґроґу?» говорив Філоні. «Нам він дуже подобається таким, яким є. Це точно те, про що ми думаємо, і все залежить від того, наскільки далеко ми просунемося».

Зрештою команда просунулась вже щонайменше до повнометражного фільму, який дебютує 22 травня 2026 року. Раніше нам продемонстрували перші кадри «Мандалорця і Ґроґу», де можна вперше побачити Сігурні Вівер у всесвіті «Зоряних війн», а також відео із тим, як малюк Йода проявляє свою силу, а Мандо Педро Паскаля нарешті знімає шолом.

Скасований серіал «Зоряні війни» Джорджа Лукаса мав 60 сценаріїв і $40 млн на епізод: «Disney не купила б Lucasfilm, якби він вийшов»

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