«Днями вперше побачила Ґроґу»: Сігурні Вівер офіційно в команді Star Wars і працює над фільмом за «Мандалорцем»

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Акторка офіційно підтвердила чутки про приєднання до всесвіту Star Wars у якості одного з провідних персонажів майбутнього повнометражного фільму «Мандалорець і Ґроґу».

Загалом про фільм майже нічого невідомо, окрім того, що Педро Паскаль та Стів Блум (а тепер і Сігурні Вівер) будуть серед акторського складу. Також творці показали перші кадри на заході D23 та анонсували «абсолютно нову історію».

В інтерв’ю Deadline акторка розповіла, що вже працює у проєкті й днями «вперше зустрілася з Ґроґу», однак без подробиць. Знімання Вівер планує завершити до кінця року.

Сігурні Вівер — легендарне «придбання» для Disney, зважаючи на її бекграунд в жанрі наукової фантастики й ролі в таких культових фільмах, як «Чужий» та «Аватар». Дивно, що вона не стала частиною Star Wars раніше, але безумовно акторка ідеально впишеться у франшизу.

Глядачі загалом позитивно сприйняли серіал «Мандалорець» (чого не скажеш про останній, скасований після першого сезону, серіал «Аколіт»), який вийшов на Disney+ у трьох сезонах — розробка четвертого, який буде пов’язаний із подіями «Асоки» та інших серіалів всесвіту «Зоряні війни», наразі триває.

Щодо фільму «Мандалорець і Ґроґу», то його дія розгортатиметься після падіння Галактичної Імперії у фільмі «Зоряні війни: Повернення Джедая». Продюсують фільм Джон Фавро, Кетлін Кеннеді та Дейв Філоні, а прем’єра попередньо призначена на 22 травня 2026 року.

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Загалом франшиза «Зоряних війн» не випускала фільмів з 2019 року, із часів дебюту «Скайвокер. Сходження», і нині сумновідома тим, що скасувала кілька цікавих проєктів. Сподіваємось, доля «Мандалорця і Ґроґу» буде інакшою, зважаючи на коментарі Вівер про старт роботи над фільмом.

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