Колишніх не буває: звільнений працівник Tesla купив її акції на всі гроші

Потрібно бути великим фанатом або холодним прагматиком, щоб інвестувати у компанію, яка вас звільнила. Саме це зробив колишній співробітник Tesla, коли вклав у акції компанії усю вихідну допомогу.

Майк Біллетт, колишній керівник продажів у Tesla, навіть після звільнення продовжував підтримувати дуже позитивне ставлення до компанії. Він заявляв, що вболіває за успіх гігант електромобілів.

Happy EOQ @Tesla team! There’s no doubt you are all adjusting to a “new norm” post layoffs and I’m wishing you all the best as you continue to drive new records while providing an exceptional experience. Those of us impacted by the layoffs continue to root you on! Keep… — Mike Billett (@MikeBillettJr) June 30, 2024

«Щасливого EOQ, команда Tesla! Безсумнівно, ви всі пристосуєтеся до «нової норми» скорочення посад, і я бажаю вам усього найкращого, оскільки ви продовжуєте досягати нових рекордів, забезпечуючи винятковий досвід. Ті з нас, хто постраждав від звільнень, продовжують підтримувати вас! Продовжуйте рятувати світ по одній Tesla!»

Також він пише, що вклав «100%» своєї вихідної допомоги в акції Tesla.

Took my severance and put 100% into the company that laid me off. Why? Because I spent 6 years working towards helping it grow and believe in the future impact it will have. Thank you @Tesla $TSLA Let’s keep saving the world one Tesla at a time! 💪🏽⚡️🔋 pic.twitter.com/DMU5jk3wqf — Mike Billett (@MikeBillettJr) July 9, 2024

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«Взяв мою вихідну допомогу та вклав 100% у компанію, яка мене звільнила. Чому? Тому що я витратив 6 років, працюючи над тим, щоб допомогти їй розвиватися, і вірю в майбутній вплив, який вона матиме. Дякую, Tesla».

У цьому році Tesla збирається або вже скоротила штат більш ніж на 10% або приблизно на 14 000 працівників. Цим компанія розраховує підтримати свій фінансовий стан, який погіршився через попит. Tesla може заощадити близько $500 млн на рік завдяки масштабним звільненням, виходячи з середньої зарплати в компанії, без урахування заробітків генерального директора, у $34 000 (на 2023 рік).

Зараз Tesla, схоже, виходить із тривалого спаду. Акції компанії вже подолали свої втрати за рік. На початку червня Tesla оголосила про постачання 443 956 авто у другому кварталі 2024 року, порівняно з виробництвом у цей період 410 831 авто. Продажі наразі перевищують оцінки аналітиків. Тому зараз акції компанії здаються привабливими, але аналітики кажуть, що ситуація може змінитися за несприятливих умов.

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Джерело: Wccftech

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