Колишніх не буває: звільнений працівник Tesla купив її акції на всі гроші

Потрібно бути великим фанатом або холодним прагматиком, щоб інвестувати у компанію, яка вас звільнила. Саме це зробив колишній співробітник Tesla, коли вклав у акції компанії усю вихідну допомогу.

Майк Біллетт, колишній керівник продажів у Tesla, навіть після звільнення продовжував підтримувати дуже позитивне ставлення до компанії. Він заявляв, що вболіває за успіх гігант електромобілів.

Happy EOQ @Tesla team!

There’s no doubt you are all adjusting to a “new norm” post layoffs and I’m wishing you all the best as you continue to drive new records while providing an exceptional experience.

Those of us impacted by the layoffs continue to root you on!

Keep…

— Mike Billett (@MikeBillettJr) June 30, 2024