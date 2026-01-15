Новини ШІ 15.01.2026 comment views icon

Конкурент Google: вийшов новий ChatGPT Translate з підтримкою понад 50 мов

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

Конкурент Google: вийшов новий ChatGPT Translate з підтримкою понад 50 мов

OpenAI без зайвого розголосу запустила новий інструмент перекладу під назвою ChatGPT Translate. Він підтримує понад 50 мов і пропонує ШІ-кероване налаштування промптів. У ньому можна вводити текст, говорити або завантажувати зображення для перекладу.

Хоча чатбот і раніше можна було використовувати для перекладів, окремий сервіс позиціонується як прямий конкурент Google Translate. Інструмент зосереджений на тоні та контексті, але не підтримує зображення, документи та вебсайти. На перший погляд інтерфейс дуже знайомий користувачам Google Translate: два текстові поля — одне для введення, інше для результату, автоматичне визначення. Інакше кажучи, сервіс робить майже все, чого користувачі очікують від базового перекладача. Але справжня відмінність ChatGPT Translate полягає не в самому перекладі, а в тому, що можна зробити після його появи. У нижній частині інтерфейсу користувачам пропонуються кілька варіантів промптів “в один дотик”, які дозволяють переформатувати перекладений текст.

Серед пропонованих опцій — зробити переклад більш плавним, переписати його в ділово-офіційному тоні, спростити для дитини або адаптувати для академічної аудиторії. Вибір будь-якого з них миттєво перенаправляє користувача до основного інтерфейсу ChatGPT із вже сформованим промптом, що відкриває можливості глибшого налаштування за допомогою генеративного ШІ. Завдяки такому підходу ChatGPT Translate має виразний AI-first характер. Замість простого перекладу з однієї мови на іншу сервіс дозволяє враховувати контекст, тон і аудиторію — те, чого традиційні інструменти перекладу раніше не пропонували.

Втім, відставання від Google Translate за функціональністю залишається суттєвим. На сторінці ChatGPT Translate зазначено, що сервіс підтримує переклад завантажених зображень, але наразі немає можливості додати зображення до поля перекладу. Поки що інструмент підтримує лише текстовий переклад на десктопі. Якщо відкрити сервіс у браузері на смартфоні, можна скористатися мікрофоном і продиктувати текст для перекладу. Також відсутня підтримка документів, рукописного тексту, вебсайтів і перекладу розмов у реальному часі — у всіх цих сферах Google Translate вже багато років має сильні позиції. Крім того, сервіс Google підтримує значно більше мов, ніж ChatGPT Translate.

Тим часом Google не стоїть на місці. Минулого місяця компанія анонсувала масштабні оновлення перекладу на базі Gemini, зокрема покращену обробку нюансованих виразів — ідіом, сленгу та локальних зворотів. Також Google представила бета-версію живого перекладу мовлення “з голосу в голос” із використанням навушників, а також нові мови, орієнтовані на навчання та розвиток навичок. Наразі Google явно лідирує на ринку перекладу. Однак ChatGPT Translate натякає на інше майбутнє — таке, де переклад буде не лише точним, а й адаптованим до того, з ким ви спілкуєтеся. Якщо OpenAI розширить мовну підтримку та додасть мультимодальні можливості, цей тихий запуск може стати початком значно масштабнішого продуктового протистояння з Google.

Джерело: AndroidAuthority.com

