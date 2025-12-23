Твій рік з ChatGPT: чатбот OpenAI запустив персональні підсумки року

ChatGPT запускає власні підсумки року під назвою “Ваш рік з ChatGPT”, які схожі за ідеєю на Spotify Wrapped або від інших сервісів.
Цього року користувачі вже бачили оновлені “підсумки року” від YouTube (а от Xbox нічого не показав), і тепер свою версію презентує OpenAI. ChatGPT підготував власний звіт, щоб нагадати, як саме люди спілкувалися з чатботом протягом року. Функцію запускають поступово, спершу на кількох ринках. Серед них США, а також англомовні регіони Канади, Великої Британії, Австралії та Нової Зеландії.
Підсумки отримають усі: і ті, хто користується безплатним планом, і власники підписок Plus та Pro. Лише треба, щоб були активовані опції “збережені спогади” та “історія чату”, а також щоб користувач досягнув мінімального рівня активності в розмовах. Водночас функція недоступна для корпоративних акаунтів Team, Enterprise та Education. Бо цей формат створений так, щоб залишатися простим у використанні, з акцентом на конфіденційність і повний контроль з боку користувача.
Як і Spotify Wrapped, річний огляд від OpenAI використовує яскраву графіку та персоналізацію. Чатбот аналізує, як саме ви користувалися сервісом, і перетворює це на символічні “нагороди”. Наприклад, якщо ви часто зверталися до чатбота за рішеннями, ідеями чи концепціями, то можете отримати титул “Майстера креативних рішень”.
Окрім цього, функція ще й створює вірш та ілюстрацію про ваш рік із сервісом, що показують теми, які цікавили вас найбільше. Все це подається як окрема розвага, а не просто набір статистики. Річний огляд з’являється на головному екрані застосунку, але не запускається автоматично. За бажання можна й напряму попросити чатбота показати “Ваш рік з ChatGPT”, щоб запустити огляд вручну.
Функція доступна як у вебверсії ChatGPT, так і в мобільних застосунках для iOS та Android. До речі, в українських акаунтах ChatGPT з’явився новий бюджетний тариф за $4.
