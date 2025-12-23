Новини ШІ 23.12.2025 comment views icon

Твій рік з ChatGPT: чатбот OpenAI запустив персональні підсумки року

ChatGPT / Depositphotos

ChatGPT запускає власні підсумки року під назвою “Ваш рік з ChatGPT”, які схожі за ідеєю на Spotify Wrapped або від інших сервісів.

Цього року користувачі вже бачили оновлені “підсумки року” від YouTube (а от Xbox нічого не показав), і тепер свою версію презентує OpenAI. ChatGPT підготував власний звіт, щоб нагадати, як саме люди спілкувалися з чатботом протягом року. Функцію запускають поступово, спершу на кількох ринках. Серед них США, а також англомовні регіони Канади, Великої Британії, Австралії та Нової Зеландії.

Підсумки року від OpenAI

Підсумки отримають усі: і ті, хто користується безплатним планом, і власники підписок Plus та Pro. Лише треба, щоб були активовані опції “збережені спогади” та “історія чату”, а також щоб користувач досягнув мінімального рівня активності в розмовах. Водночас функція недоступна для корпоративних акаунтів Team, Enterprise та Education. Бо цей формат створений так, щоб залишатися простим у використанні, з акцентом на конфіденційність і повний контроль з боку користувача.

Як і Spotify Wrapped, річний огляд від OpenAI використовує яскраву графіку та персоналізацію. Чатбот аналізує, як саме ви користувалися сервісом, і перетворює це на символічні “нагороди”. Наприклад, якщо ви часто зверталися до чатбота за рішеннями, ідеями чи концепціями, то можете отримати титул “Майстера креативних рішень”.

Титул “Майстера креативних рішень” за рік спілкування з чатботом

Окрім цього, функція ще й створює вірш та ілюстрацію про ваш рік із сервісом, що показують теми, які цікавили вас найбільше. Все це подається як окрема розвага, а не просто набір статистики. Річний огляд з’являється на головному екрані застосунку, але не запускається автоматично. За бажання можна й напряму попросити чатбота показати “Ваш рік з ChatGPT”, щоб запустити огляд вручну.

Підсумки року від OpenAI

Функція доступна як у вебверсії ChatGPT, так і в мобільних застосунках для iOS та Android. До речі, в українських акаунтах ChatGPT з’явився новий бюджетний тариф за $4.

Джерело: TechCrunch

