Твій рік з ChatGPT: чатбот OpenAI запустив персональні підсумки року

ChatGPT / Depositphotos

ChatGPT запускає власні підсумки року під назвою “Ваш рік з ChatGPT”, які схожі за ідеєю на Spotify Wrapped або від інших сервісів.

Цього року користувачі вже бачили оновлені “підсумки року” від YouTube (а от Xbox нічого не показав), і тепер свою версію презентує OpenAI. ChatGPT підготував власний звіт, щоб нагадати, як саме люди спілкувалися з чатботом протягом року. Функцію запускають поступово, спершу на кількох ринках. Серед них США, а також англомовні регіони Канади, Великої Британії, Австралії та Нової Зеландії.

Підсумки отримають усі: і ті, хто користується безплатним планом, і власники підписок Plus та Pro. Лише треба, щоб були активовані опції “збережені спогади” та “історія чату”, а також щоб користувач досягнув мінімального рівня активності в розмовах. Водночас функція недоступна для корпоративних акаунтів Team, Enterprise та Education. Бо цей формат створений так, щоб залишатися простим у використанні, з акцентом на конфіденційність і повний контроль з боку користувача.