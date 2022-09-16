Користувачі YouTube скаржаться на збільшення кількості реклами — до 10 оголошень без можливості пропуску

Перегляд відео на YouTube супроводжується показом реклами, кошти від якої дозволяють підтримувати роботу платформи та стимулювати авторів контенту.

Як правило, реклама демонструється перед початком та в кінці ролика, а для відео тривалістю понад 8 хвилин можливі перерви на рекламу в самому ролику. В основному, такі оголошення тривають кілька секунд, а триваліші рекламні ролики мають можливість пропуску через кілька секунд після початку показу. Зазвичай, рекламна пауза може містити одне або два рекламні оголошення. Але останнім часом кількість реклами на YouTube помітно зросла.

Протягом останніх двох місяців все більше користувачів відзначає збільшення кількості рекламних оголошень у відео. Про це свідчать велика кількість обговорень на Reddit. Так, рекламні паузи можуть зустрічатися кожні кілька хвилин, а кількість та тривалість оголошень у таких паузах збільшилися. Особливо це помітно для форматів реклами без можливості пропуску. У деяких випадках показується 10 рекламних об’яв поспіль без можливості пропуску. Значно частіше зустрічаються по 5 оголошень за одну рекламну перерву. Схоже, це відбувається не з усіма відео чи навіть не з усіма глядачами. Але останнім часом такі триваліші рекламні перерви зустрічаються все частіше і частіше. Можливо, адміністрація YouTube проводить експеримент та тестує різні варіанти показу реклами.

Хороша новина полягає в тому, що такі серії оголошень без можливості пропуску складаються з коротких роликів тривалістю по 5 або 6 секунд. Так що рекламна пауза навіть із 10 рекламних оголошень триває не понад хвилину. Якщо ж дивитися рекламу на YouTube взагалі не хочеться, мабуть, слід оформити Premium-підписку.

Джерело: 9to5google