«Королі репу»: українська кримінальна драма вийде в прокат 3 серпня

Невдовзі в український прокат вийде стрічка «Королі репу» режисера Мирослава Латика. Це музична кримінальна драма про юнака, яки мріє стати репером, але стикається із суровою реальністю.

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За сюжетом, 17-річний хлопець на прізвисько Казан понад усе мріє стати відомим репером та підкорити серце своєї дівчини. Заради своїх мрій він готовий ризикнути, але обставини спрямовують його життя в іншому напрямку, де на нього чекає боротьба за успіх, боротьба за кохання, та врешті решт, боротьба за виживання.

З перших кадрів трейлеру глядачі знайомляться з головними героями фільму: Дімою «Казаном» та його найкращим другом Женею «Арахісом». Йому потрібні гроші, і коли Казану пропонують легко і швидко заробити, він погоджується і… потрапляє в кримінальну історію. Хлопець шукає вихід і намагається зіскочити, але ставки в цій грі тільки підвищуються.

Головні ролі в фільмі «Королі репу» виконали Михайло Дзюба, Wellboy (Антон Вельбой), Ірма Вітовська, Карина Химчук та інші. Режисер-постановник – Мирослав Латик. Сценарій до картини написали Мирослав Латик, Роман Магрук та Олексій Комаровський. Композитором і саундпродюсером фільму виступив Cepasa (Павло Ленченко). В фільмі лунають композиції відомих музикантів, таких як Kalush, Cepasa, KAZKA, Crechet, Антон Вельбой (Wellboy), який зіграв одного з головних героїв Женю «Арахіса», а також можна почути треки українських реперів.

Фільм «Королі репу» з’явиться в українському прокаті з 3 серпня.