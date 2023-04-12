Коронавірус – все? Google скасовує вимогу обов’язкової вакцинації для входу в будівлі компанії

Для входу в офіси Google більше не потрібно надавати сертифікат вакцинації проти COVID-19.

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В електронному листі, надісланому співробітникам компанії у вівторок, віцепрезидент Google із глобальної безпеки Кріс Ракоу сказав, що «вакцини більше не будуть обов’язковими для входу в будь-які наші будівлі».

«Минулого місяця виповнилося три роки з того часу, як ВООЗ оголосила глобальну пандемію. Ми запровадили надзвичайні заходи, але зараз світ знаходиться в зовсім іншому становищі. Більшість людей мають певний імунітет проти COVID-19, рівень захворюваності та госпіталізацій стабілізувався, а уряди в усьому світі, включаючи США, припиняють дію надзвичайної ситуації, скасовують обмеження та припиняють мандати на вакцинацію», — написав Ракоу у своїй записці.

У грудні 2021 року Google повідомила, що співробітники можуть втратити зарплату, а згодом і роботу – якщо не будуть дотримуватися політики компанії щодо вакцинації. У лютому компанія попросила співробітників повернутися в офіси після тривалої дистанційної роботи — і доки апеляційний суд США досліджував законність цієї вимоги, Google пом’якшила власну політику щодо дотримання соціальної дистанції та носіння масок. Разом з тим вимога вакцинування для входу на території компанії все ще діяла.

Кілька сотень співробітників компанії тоді підписали та розповсюдили маніфест, який виступав проти мандату компанії на вакцинацію від COVID-19. У документі зазначалося, що навіть серед щеплених працівників фіксуються випадки захворювання, а тим, хто відмовився оголосити про свій статус вакцинації, забороняють відвідувати не лише офіси Google, а й командні заходи, що проводять поза ними.

Повністю вимогу вакцинування для входу в офіси скасували на тлі того, що у понеділок президент США Джо Байден підписав законопроєкт про припинення дії надзвичайної ситуації, оголошеної під час пандемії коронавірусу, яка діяла понад три роки. У січні генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус заявив, що COVID залишається глобальною надзвичайною ситуацією, хоча щотижнева кількість смертей від хвороби знизилася на 70% з моменту піка першої масової хвилі омікрону у лютому 2022 року. Однак у грудні кількість смертей знову почала зростати, оскільки Китай, найбільш густонаселена країна світу зіткнулася з найбільшою за весь час хвилею зараження.

В електроному листі Ракоу закликає співробітників загалом не відмовлятися від вакцинування проти COVID, адже «компанія так само заохочує його робити, як і щеплення від грипу щороку».

Раніше Google почала скорочувати свої витрати на нерухомість та просила деяких співробітників «розділити робочі столи» в п’яти найбільших офісах хмарного підрозділу, включаючи Нью-Йорк і Сан-Франциско.