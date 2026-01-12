Попит на iPhone 4 злетів на 1000% через 15 років після випуску — завдяки TikTok

iPhone 4 / Depositphotos

TikTok повернув 2010 рік: на iPhone 4 різко злетів попит через 15 років після релізу. Хайп навколо хештегу #digicam набирає обертів і піднімає попит на ретро‑девайси.

Користувачі “полюють” за гаджетами через зернисту картинку, ретро-естетику та поверення до “простіших часів”. Мовиться не лише про iPhone 4, а й про купу інших старих фотоапаратів чи смартфонів інших брендів.

За оцінками Compare and Recycle, попит зріс майже на 1000%. А GadgetHacks вказує, що юзерам подобається “гладкий, прямокутний витвір технологічної історії з його характерною сталевою рамкою та крихітним 3,5-дюймовим екраном”. Головна фішка хайпу це камера: 5 Мп проти 48 Мп у сучасних моделей, що дає той самий аналоговий ефект без фільтрів.

Але разом із ностальгією повертаються проблеми. Apple давно перестала підтримувати iPhone 4. Як нагадує AppleInsider, останнє оновлення для моделі вийшло у 2014 році. Це означає, що пристрій працює на iOS 7.1.2 — системі без будь-яких сучасних патчів безпеки.

“У 2026 році чи навіть у 2020 році iPhone 4 не є пристроєм, якому можна довіряти в інтернеті. Ніколи. У чому завгодно”, — пишуть журналісти.

Безпекові фахівці попереджають, що використання 10-річного пристрою для сучасних соціальних мереж створює “ідеальний шторм вразливостей безпеки”. Старі iPhone не розраховані на сучасні застосунки, збір даних і загрози, з якими нові моделі справляються завдяки оновленням.

Forbes навело низку порад, які краще застосовувати не тільки до iPhone 4, а загалом до старих пристроїв. Подібні телефони, планшети та інше краще сприймати як окремий інструмент, а не повноцінний гаджет. Серед ключових порад:

Не входити в iCloud або Apple ID;

Не встановлювати банківські застосунки, пошту чи соцмережі з особистими даними;

Переносити фото вручну через кабель, без iCloud;

Використовувати режим польоту, не вставляти SIM-картку й не підключатися до мережі без потреби.

Якщо зробити все навпаки підвищується ризик, що будь-які облікові дані можуть бути викрадені. Відповідно будь-який контент може просочитися, тож не довіряйте старим гаджетам на 100%.