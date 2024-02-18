Користувачам Xbox варто хвилюватися за придбані ігри, ексклюзиви консолі йдуть на PS5 — Moore’s Law Is Dead коментує Філа Спенсера

YouTube-канал Moore’s Law Is Dead прокоментував виступ голови ігрового підрозділу Microsoft Філа Спенсера щодо перспектив Xbox. Він каже, що користувачам можливо й варто хвилюватися за власну бібліотеку ігор Xbox, але не зараз, що відбуватиметься дрейф ексклюзивів Xbox на «інші платформи» і що вийде принаймні ще одне покоління консолей Xbox.

На думку відеоблогера, Microsoft потрібно було розвіяти чутки про можливість видалення у силу якихось змін цифрових бібліотек користувачів, на чому Філ Спенсер зробив акцент у розмові.

«Я особисто вважаю божевіллям думати, що Xbox, навіть попри поганий стан справ зараз, видалили б цифрові бібліотеки. Я просто не відчуваю, що це навіть близько до того, що могло статися».

Проте він пригадав, що колись Microsoft справді «вбила» ігри для Windows Live, коли цей бізнес зазнав невдачі. Автор блогу особисто втратив тоді «десятки ігор», і альтернативи у вигляді Steam версій чи якихось інших не було запропоновано. Тому, ймовірно, Microsoft відчула необхідність сказати про це в оновленні щодо політики Xbox.

«Не можу однозначно сказати, що я почувався б так само комфортно, купуючи гру у Xbox Marketplace, як у тому випадку, коли б я купив гру у Steam і знав би точно, що через 20 років вона все ще буде там».

Здається, керівництво Microsoft прийняло важливе рішення щодо бренду Xbox та вповноважило Філа Спенсера спробувати м’яко повідомити шанувальників, що стан справ може змінитися.

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«Це нагадує мені кліше, коли пара розлучається і вони кажуть своїй дитині: «Так, цього місяця мама буде проводити більше часу поза домом, але це просто перерва. Це перерва, яка триватиме один, можливо, два, можливо, три місяці, але це лише перерва. Поки що остаточного рішення не прийнято, але зрештою мама й тато можуть розлучитися, але якщо це станеться, буде два Різдва», — такий тон».

«Вони не хотіли точно сказати, наскільки погано все може стати, але вони чітко кажуть, що все змінюється, але не хвилюйтеся про це зараз, тому що це станеться не завтра».

За словами представників Microsoft Game Pass зараз має 34 мільйони передплатників — з урахуванням того, що Microsoft тепер рахує Xbox Gold частиною Game Pass. Два роки тому кількість користувачів Game Pass теж становила 34 мільйони. Свого часу у зв’язку з купівлею Activision Blizzard, Філ Спенсер прямо сказав, що до 2024 року кількість має бути значно вищою за це значення. Тоді Moore’s Law Is Dead передбачав, що ця кількість становитиме приблизно 40 млн. Microsoft не тільки не досягли цього значення, вони фактично не мали приросту користувачів два роки.

Microsoft оголосила, що чотири колишніх ексклюзиви Xbox йдуть на PlayStation 5: Hi-Fi Rush, Pentiment, Sea of Thieves та Grounded, Філ Спенсер супроводив це словами «ми будемо вчитися». Чому саме може навчитися компанія? Вона може дійти висновку, що тепер це буде стандартний режим роботи: ексклюзиви стануть справою минулого якщо ці ігри заробляють більше грошей на інших платформах, ніж на Xbox або Game Pass. Але канал заспокоює думкою проте, що ще одне покоління Xbox все ж вийде.

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