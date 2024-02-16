Новини Ігри 16.02.2024 о 09:52 comment views icon

Microsoft запланувала нове «залізо Xbox» на кінець року, а далі — надпотужну некст-ґен консоль і, можливо, портативку у стилі Steam Deck

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Володимир Скрипін

Заступник головного редактора, керівник відділу новин

У грудні 2024 року Microsoft обіцяє показати нове ігрове «залізо» — йдеться як про консолі, так і про контролери. Планами поділився лідер ігрового бізнесу Філ Спенсер, обговорюючи подальшу (мультиплатформову) стратегію Xbox, яка передбачає випуск частини ексклюзивів екосистеми Xbox на PS5 та Nintendo Switch.

У подкасті Xbox 15 лютого президентка ігрового підрозділу Сара Бонд запевнила, що наступний Xbox вже в розробці та має здійснити найбільший технологічний стрибок між поколіннями консолей.

«На чому ми дійсно зосереджені, так це на забезпеченні найбільшого технологічного стрибка, який ви коли-небудь бачили між поколіннями консолей, що зробить Xbox кращим для гравців і кращим для творців та їх ігор, які вони створюють».

Сара Бонд, президентка Xbox

Лідер ігрового бізнесу Microsoft Філ Спенсер пішов ще далі в інтерв’ю The Verge — і прямо натякнув, що команда розробників Xbox розглядає створення різного апаратного забезпечення. Передбачається, що Microsoft представить, зокрема, портативний Xbox у стилі Steam Deck та її конкурентів.

«Неймовірно пишаюся командою розробників — як результатами цьогоріч, так і напрацюваннями на майбутнє. Ми справді думаємо про створення обладнання, яке геймери купуватимуть завдяки унікальним аспектам апаратного забезпечення. Це свого роду розкриття творчого потенціалу нашої команди розробників, і я з величезним нетерпінням чекаю можливості поділитися усім цим. Ми бачимо багато можливостей у різних типах пристроїв, і поділимося деталями майбутніх планів щодо апаратного забезпечення, як тільки будемо готові».

Філ Спенсер, керівник ігрового підрозділу Microsoft

Чутки про портативну консоль Xbox вже давно циркулюють мережею, а Спенсер ставить вподобайки публікаціям в X/Twitter, де згадується про можливість появи потенційної Xbox Portable.

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«Я великий шанувальник портативних пристроїв, але мені нема чого анонсувати», — зізнався Спенсер у розмові з редактором The Verge. Водночас він визнав, що зараз Windows одне з найслабших місць портативних ігрових ПК, як-от ROG або Lenovo [Legion Go]. Зараз ОС недостатньо добре оптимізована для таких пристроїв, але розробники активно працюють над покращенням різних аспектів для забезпечення кращого досвіду.

Залишається згадати про циліндричний Xbox Series X на 2 ТБ без дисководу та новий контролер, які, найімовірніше, вийдуть перед некст-ґен Xbox та потенційної портативною Xbox Portable. «У нас є надійні та інноваційні багаторічні плани розвитку апаратного забезпечення, які включають більше варіантів консолей та контролерів на різдвяні свята (в грудні 2024-го)», — пише Microsoft у блозі. «Гравці Xbox знатимуть, що створені для них ігри використовують всі можливості нашого обладнання та сервісів».

Запис подкасту Xbox з обговоренням подальшої стратегії ігрового бізнесу

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