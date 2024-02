Microsoft запланувала нове «залізо Xbox» на кінець року, а далі — надпотужну некст-ґен консоль і, можливо, портативку у стилі Steam Deck

У грудні 2024 року Microsoft обіцяє показати нове ігрове «залізо» — йдеться як про консолі, так і про контролери. Планами поділився лідер ігрового бізнесу Філ Спенсер, обговорюючи подальшу (мультиплатформову) стратегію Xbox, яка передбачає випуск частини ексклюзивів екосистеми Xbox на PS5 та Nintendo Switch.

Xbox hardware will also continue to be a flagship experience for players and for game developers to launch games on with a robust and innovative multi-year hardware roadmap, including more console and controller options for you this holiday.

— Xbox (@Xbox) February 15, 2024