Microsoft запланувала нове «залізо Xbox» на кінець року, а далі — надпотужну некст-ґен консоль і, можливо, портативку у стилі Steam Deck

У грудні 2024 року Microsoft обіцяє показати нове ігрове «залізо» — йдеться як про консолі, так і про контролери. Планами поділився лідер ігрового бізнесу Філ Спенсер, обговорюючи подальшу (мультиплатформову) стратегію Xbox, яка передбачає випуск частини ексклюзивів екосистеми Xbox на PS5 та Nintendo Switch.

Xbox hardware will also continue to be a flagship experience for players and for game developers to launch games on with a robust and innovative multi-year hardware roadmap, including more console and controller options for you this holiday. — Xbox (@Xbox) February 15, 2024

У подкасті Xbox 15 лютого президентка ігрового підрозділу Сара Бонд запевнила, що наступний Xbox вже в розробці та має здійснити найбільший технологічний стрибок між поколіннями консолей.

«На чому ми дійсно зосереджені, так це на забезпеченні найбільшого технологічного стрибка, який ви коли-небудь бачили між поколіннями консолей, що зробить Xbox кращим для гравців і кращим для творців та їх ігор, які вони створюють». Сара Бонд, президентка Xbox

Лідер ігрового бізнесу Microsoft Філ Спенсер пішов ще далі в інтерв’ю The Verge — і прямо натякнув, що команда розробників Xbox розглядає створення різного апаратного забезпечення. Передбачається, що Microsoft представить, зокрема, портативний Xbox у стилі Steam Deck та її конкурентів.

«Неймовірно пишаюся командою розробників — як результатами цьогоріч, так і напрацюваннями на майбутнє. Ми справді думаємо про створення обладнання, яке геймери купуватимуть завдяки унікальним аспектам апаратного забезпечення. Це свого роду розкриття творчого потенціалу нашої команди розробників, і я з величезним нетерпінням чекаю можливості поділитися усім цим. Ми бачимо багато можливостей у різних типах пристроїв, і поділимося деталями майбутніх планів щодо апаратного забезпечення, як тільки будемо готові». Філ Спенсер, керівник ігрового підрозділу Microsoft

Чутки про портативну консоль Xbox вже давно циркулюють мережею, а Спенсер ставить вподобайки публікаціям в X/Twitter, де згадується про можливість появи потенційної Xbox Portable.

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«Я великий шанувальник портативних пристроїв, але мені нема чого анонсувати», — зізнався Спенсер у розмові з редактором The Verge. Водночас він визнав, що зараз Windows одне з найслабших місць портативних ігрових ПК, як-от ROG або Lenovo [Legion Go]. Зараз ОС недостатньо добре оптимізована для таких пристроїв, але розробники активно працюють над покращенням різних аспектів для забезпечення кращого досвіду.

Залишається згадати про циліндричний Xbox Series X на 2 ТБ без дисководу та новий контролер, які, найімовірніше, вийдуть перед некст-ґен Xbox та потенційної портативною Xbox Portable. «У нас є надійні та інноваційні багаторічні плани розвитку апаратного забезпечення, які включають більше варіантів консолей та контролерів на різдвяні свята (в грудні 2024-го)», — пише Microsoft у блозі. «Гравці Xbox знатимуть, що створені для них ігри використовують всі можливості нашого обладнання та сервісів».

Запис подкасту Xbox з обговоренням подальшої стратегії ігрового бізнесу

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