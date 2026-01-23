Новини Кіно 23.01.2026 comment views icon

Краще, ніж в "Локі" та "ВандаВіжен": серіал "Диво-людина" оцінили в 96% на Rotten Tomatoes

Катерина Левицька

Кадри з серіалу "Диво-людина"

“Диво-людина” отримав перші оцінки й когось вони можуть здивувати: критики поставили його в один рівень з “Локі” та “ВандаВіжен” з майже ідеальними 96% на Rotten Tomatoes.

На цей час “Диво-людина” має другу найвищу оцінку серед серіалів MCU після “Міз Марвел” з 98%. Для порівняння: у “ВандаВіжен”, “Локі” та “Соколиного ока” по 92%. На Rotten Tomatoes доступні 24 рецензії, в переважній більшості — позитивні. Критики пишуть, що шоу перевершило їхні сподівання і відзначають цікавий сюжет, динаміку між персонажами, а також вдалі елементи гумору та сатири.

“Диво-людина” має досить нестандартний сюжет, як для супергероїки: Яг’я Абдул-Матін II грає голлівудського актора Саймона Вільямса, який намагається отримати головну роль у рімейку “Диво-людини”. Однак, коли це зрештою стається, разом із новою роботою в актора з’являються суперсили. В цій подорожі до нього приєднується Бен Кінгслі, який знову грає Тревора Слеттері — актора, що намагається виправити свій імідж після ролі терориста Мандарина (згадуємо “Залізну людину 3”).

  • “Позбавляючись від епічного розмаху та фантастичних битв, якими відомі блокбастери про супергероїв, серіал висуває на перший план ті самі людські мотиви, які завжди надавали фільмам Marvel справжньої магії”, Енджі Хан, The Hollywood Reporter.
  • “Яг’я Абдул-Матін II перетягує на себе всю увагу у цьому чудово оригінальному серіалі про дружбу, акторську гру та вірність собі. “Диво-людина” це ліки проти втоми від супергероїки і найоригінальніший телесеріал MCU з часів “ВандаВіжен”, Джош Вайлдінг, ComicBookMovie.
  • “Якщо ви очікуєте насичених екшеном сцени, то в цьому серіалі ви цього не знайдете. Але якщо вам потрібна гарна історія, чудові персонажі, за яких хочеться вболівати, та весела динаміка між ними це саме те, що вам потрібно”, Венді Лі Сані, The Movie Couple.

Шоуранерами серіалу виступили режисер “Шан-Чі” Дестін Деніел Кретон та продюсер “Соколиного ока”Ендрю Гест. Кретон також зрежисував два епізоди з загалом восьми.

“Лицар сімох королівств” увійшов до трійки найкращих серіалів HBO Max: 6,7 млн глядачів за 3 дні

