Краще, ніж в "Локі" та "ВандаВіжен": серіал "Диво-людина" оцінили в 96% на Rotten Tomatoes

“Диво-людина” отримав перші оцінки й когось вони можуть здивувати: критики поставили його в один рівень з “Локі” та “ВандаВіжен” з майже ідеальними 96% на Rotten Tomatoes.
На цей час “Диво-людина” має другу найвищу оцінку серед серіалів MCU після “Міз Марвел” з 98%. Для порівняння: у “ВандаВіжен”, “Локі” та “Соколиного ока” по 92%. На Rotten Tomatoes доступні 24 рецензії, в переважній більшості — позитивні. Критики пишуть, що шоу перевершило їхні сподівання і відзначають цікавий сюжет, динаміку між персонажами, а також вдалі елементи гумору та сатири.
“Диво-людина” має досить нестандартний сюжет, як для супергероїки: Яг’я Абдул-Матін II грає голлівудського актора Саймона Вільямса, який намагається отримати головну роль у рімейку “Диво-людини”. Однак, коли це зрештою стається, разом із новою роботою в актора з’являються суперсили. В цій подорожі до нього приєднується Бен Кінгслі, який знову грає Тревора Слеттері — актора, що намагається виправити свій імідж після ролі терориста Мандарина (згадуємо “Залізну людину 3”).
- “Позбавляючись від епічного розмаху та фантастичних битв, якими відомі блокбастери про супергероїв, серіал висуває на перший план ті самі людські мотиви, які завжди надавали фільмам Marvel справжньої магії”, — Енджі Хан, The Hollywood Reporter.
- “Яг’я Абдул-Матін II перетягує на себе всю увагу у цьому чудово оригінальному серіалі про дружбу, акторську гру та вірність собі. “Диво-людина” — це ліки проти втоми від супергероїки і найоригінальніший телесеріал MCU з часів “ВандаВіжен”, — Джош Вайлдінг, ComicBookMovie.
- “Якщо ви очікуєте насичених екшеном сцени, то в цьому серіалі ви цього не знайдете. Але якщо вам потрібна гарна історія, чудові персонажі, за яких хочеться вболівати, та весела динаміка між ними — це саме те, що вам потрібно”, — Венді Лі Сані, The Movie Couple.
Шоуранерами серіалу виступили режисер “Шан-Чі” Дестін Деніел Кретон та продюсер “Соколиного ока”Ендрю Гест. Кретон також зрежисував два епізоди з загалом восьми.
