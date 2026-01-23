"Лицар сімох королівств" увійшов до трійки найкращих серіалів HBO Max: 6,7 млн глядачів за 3 дні

Кадри з серіалу "Лицар сімох королівств" / HBO Max

Серіал “Лицар сімох королівств” став однією із найкращих прем’єр HBO Max, зібравши шалені 6,7 млн глядачів всього за 3 дні.

На цей час “Лицар сімох королівств” поступається за дебютними переглядами лише двом шоу, хоча в релізі їх не називають. Припустимо, що мова йде про “Останні з нас” та “Дім дракона”, оскільки “Гра престолів” мала прем’єру ще до фактичного заснування HBO Max

Для порівняння: другий сезон медичної драми “Пітт”, відзначеної “Еммі”, отримав 5,4 млн глядачів за 2 дні, а прем’єра четвертого сезону серіалу “Індустрія” зібрала 800 тис. глядачів за той самий період часу.

“Лицар сімох королівств” заснований на новелах Джорджа Р. Р. Мартіна й оповідає про лицаря Дунка та його зброєносця Егга, які подорожують Вестеросом приблизно за століття до подій “Гри престолів”. Окрім цього в серіалі з’являються кілька Таргарієнів та харизматичний Лайонел Баратеон, тоді як 90% подій фактично відбуваються в полі з наметами під час лицарського турніру.

Шоуранер Айра Паркер анонсував, що на відміну від попередніх двох шоу, “Лицар сімох королівств” зосередиться на історії “простого люду”, а не на королівських баталіях. Перший сезон складається з 6 епізодів тривалістю 30-40 хвилин, які виходять по одному щотижня. Дебютний в Україні можна офіційно переглянути на сервісах HBO та Megogo.

Другий сезон — у розробці, а за гарного сприйняття ми можемо отримати історію, довшу за “Гру престолів” чи “Дім дракона”. Мартін нібито вже передав шоуранерам 10-12 нових начерків про майбутні пригоди Дунка та Егга.

Джерело: Deadline, Variety