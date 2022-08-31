Криптобіржа Crypto.com помилково виплатила клієнту $7,2 млн замість $68 — це помітили лише через 7 місяців

Криптовалютна біржа Crypto.com випадково перевела австралійському клієнту 10,5 млн австралійських доларів (близько $7,2 млн) замість стандартних 100 австралійських доларів (близько $68). Це стало наслідком прикрої друкарської помилки. До того ж біржа навіть не помічала помилку протягом 7 місяців. А коли про неї все ж таки стало відомо, частина грошей на той час вже була втрачена.

Цей переказ коштів відбувся у травні 2021 року. Співробітник випадково вказав номер рахунку у полі суми платежу. Компанія виявила помилку лише під час проведення аудиту у грудні 2021 року.

Отримувачка – Теваманогарі Манівель – не стала повідомляти адміністрацію Crypto.com про надзвичайно велику суму виплати. Натомість вона переказала гроші на спільний рахунок та витратила 1,3 млн австралійських доларів (близько $890,5 тис.) на купівлю розкішного будинку з п’ятьма спальнями для своєї сестри.

Тепер Crypto.com виборює повернення коштів і подала позов до Верховного суду штату Вікторія. У лютому цього року компанія заморозила рахунок Манівель. Суд зобов’язав Манівель продати будинок та повернути гроші (з відсотками) біржі. У жовтні очікується поновлення розгляду справи в суді.

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Джерело: The Verge