"Крутіше за сучасні тайтли": Kingdom Come Deliverance 2 отримала друге DLC з рейтингом 90%

Warhorse Studios випустила друге сюжетне DLC Legacy of the Forge для Kingdom Come Deliverance 2, і воно вже встигло зібрати 90% позитивних відгуків.

Генрі продовжує свої середньовічні мандри — одразу після історії про дивакуватого художника він перемикається на гільдію ковалів Куттенберга. Головний герой стає її учасником та отримує право відновити стару кузню, де колись навчався його батько Мартін. Генрі починає розширювати майстерню, облаштовувати покої та двір. А паралельно головному герою “підкинули” багато нових побічних завдань, що підвищують репутацію. Зокрема замовлення на кування, пошук викрадених припасів, змагання (в кості, стрільбу з лука, дуелі), крадіжки та інше. Доповнення гарно оживлює Куттенберг.

“Основна сюжетна лінія захоплює й розкриває історію Куттенберга. Якщо ти любиш проходити все до кінця — готуйся витратити чимало грошей на всі покращення кузні (ціни від 100 до понад 2000). Загалом, DLC варте покупки — тверда оцінка 8 з 10”, — пишуть гравці.

Окремою сюжетною лінією стає завдання відремонтувати міський астрономічний годинник, що залишився незавершеним ще за часів Мартіна. Для цього доведеться возз’єднати його колишніх друзів — майстрів-ремісників із власними історіями. Воно занурить гравця в ностальгію за часами KCD 1, яка починалася з того, що батьки сварили Генрі, бо той дурник — коли ніхто не знав, що станеться всього за годину геймплею.

“Найкраща компанія з усіх, що коли-небудь існували. Гра просто неймовірна — набагато крутіша за сучасні тайтли, а DLC якісні й доступні за ціною”, — діляться в Steam.

DLC для Kingdom Come Deliverance 2 доступне на всіх платформах, входить до Expansion Pass і продається окремо за ₴373. Або воно доступне безплатно для власників Gold Edition та Expansion Pass. Разом із DLC вийшов і безплатний патч 1.4 для всієї гри. Він додає покращення якості життя, адаптивний HUD і оновлений фоторежим.

Надалі Warhorse Studios обіцяє випустити третє сюжетне DLC для Kingdom Come Deliverance 2.