Новини Крипто 04.09.2025 comment views icon

Крипторинок 2025 у 10 ключових трендах: дослідження Binance

author avatar

Тетяна Нечет

Автор новин

Попри коливання, 2025 рік виявився для криптовалют вдалим. Загальна капіталізація зросла на 9,9% з початку року, додавши понад $600 млрд вартості. Після короткочасного відкату в першому кварталі, крипторинок різко підскочив у другому та третьому кварталі, що дозволило BTC та ETH досягти нових історичних максимумів.

Глобальна ліквідність досягла чотирирічного максимуму. Це було найсильніше шестимісячне зростання з 2021 року.

BTC та ETH перевершили традиційні бенчмарки. ETH що зріс приблизно на 36%, а BTC зріс приблизно на 18%. Біткоїн також продемонстрував унікальну подвійність, бо служив як макроекономічним хеджем, так і короткостроковим ризиковим активом.

Американські спотові ETF на BTC та ETH залучили понад $28 млрд чистих надходжень у 2025 році, ставши основними рушіями обсягів на криптовалютних ринках.

Домінування Bitcoin зросло з приблизно 40% до 65,1% цього року. Воно підживлене попитом з боку ETF, скарбниць та резервів.

Стейкінг Ethereum досяг рекордних 35,8 млн ETH на тлі оновлення Pectra та висхідним інституційним прийняттям. Це приблизно 29,7% від пропозиції монет.

Обсяг стейблкоїнів зріс більш ніж на 35% до рекордних приблизно $277,8 млрд. Політична ясність додала легітимності їх реальному використанню та розширила використання у сферах платежів та розрахунків.

Корпоративні запаси BTC досягли 1,07 млн BTC (приблизно 5,4% від обсягу монет в обігу) серед 174 компаній, з Strategy на чолі. Скарбниці ETH також зросли приблизно на 88,3% минулого місяця — до 4,36 млн ETH (приблизно 3,4% від обсягу), що є найбільшим місячним зростанням за всю історію.

Спецпроєкти
Офіс як простір для натхнення: репортаж із головного офісу UKRSIBBANK після масштабної реновації
Гаджети для нового навчального року: які ноутбуки та планшети Lenovo обрати школярам і студентам

Співвідношення децентралізованих до централізованих бірж (DEX/CEX) досягло рекордних максимумів у 2025 році, з ринковою часткою DEX, що досягла піка у 23,1% у спотовій торгівлі та 9,3% у ф’ючерсах.

Загальна заблокована вартість (TVL) у сфері DeFi-кредитування зросла приблизно на 65% — до рекордних $79,8 млрд, з позиками що зросли приблизно на 80%.

Токенізовані акції досягли об’єму приблизно $349 млн у 2025 році, коли криптовалютні біржі та традиційні брокерські компанії почали активно освоювати цей інструмент.

Джерело: Binance

Популярні новини

arrow left
arrow right
Криптовалюти стануть найгіршим активом 2025 року, — старший стратег Bloomberg Intelligence
Christie’s International Real Estate запустила криптопідрозділ з торгівлі розкішною нерухомістю вартістю $1 млрд
Альтсезон вже скоро: прогноз Coinbase Institutional
Бойфренд вкрав у вдови легендарного кантрі-музиканта Джорджа Джонса XRP на $18 млн
Вперше з кінця 2024 року 90% адрес Ethereum стали прибутковими
Trump Media та Crypto.com створять скарбничу компанію CRO вартістю $6,4 млрд
Як «прикро»: блокчейн-розробник з росії втратив криптовалют на $500 тис. через підроблене розширення для Cursor
Каньє Вест запустив мемкоїн YZY, який за годину обвалився втричі
Ethereum встановив рекорд: 121 млн ETH в обігу
Генеральний директор WhaleWire Джейкоб Кінг: біткоїн неминуче чекає обвал
Ліквідації коротких позицій сягнули рекордних $1 млрд на тлі нових максимумів біткоїна
Новий фільм Кевін Спейсі зняв з росіянином — фігурантом найбільшої у світі криптовалютної афери
Китайські техногіганти готові запустити юань-стейблкоїни
До кінця року біткоїн може досягти $126 тис., — звіт JPMorgan
Bybit та Mt. Gox відпочивають: виявлене найбільше в історії криптовалютне пограбування на $3,5 млрд
Tether найняв колишнього головного криптоспеціаліста Білого дому
Популярний криптогаманець MetaMask запускає власний стейблкоїн mUSD
Компания Circle розробила власний блокчейн для стейблкоїнів — ARC
Що станеться зі стейблкоїнами до 2030 року: три прогнози
Рідкісне ім'я в Telegram запропонували викупити за $25 млн
Сатира із реального життя: вийшла гра One Man's Trash про чоловіка, що викинув 7500 біткоїнів на смітник
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати