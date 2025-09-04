Крипторинок 2025 у 10 ключових трендах: дослідження Binance

Попри коливання, 2025 рік виявився для криптовалют вдалим. Загальна капіталізація зросла на 9,9% з початку року, додавши понад $600 млрд вартості. Після короткочасного відкату в першому кварталі, крипторинок різко підскочив у другому та третьому кварталі, що дозволило BTC та ETH досягти нових історичних максимумів.

Глобальна ліквідність досягла чотирирічного максимуму. Це було найсильніше шестимісячне зростання з 2021 року.

BTC та ETH перевершили традиційні бенчмарки. ETH що зріс приблизно на 36%, а BTC зріс приблизно на 18%. Біткоїн також продемонстрував унікальну подвійність, бо служив як макроекономічним хеджем, так і короткостроковим ризиковим активом.

Американські спотові ETF на BTC та ETH залучили понад $28 млрд чистих надходжень у 2025 році, ставши основними рушіями обсягів на криптовалютних ринках.

Домінування Bitcoin зросло з приблизно 40% до 65,1% цього року. Воно підживлене попитом з боку ETF, скарбниць та резервів.

Стейкінг Ethereum досяг рекордних 35,8 млн ETH на тлі оновлення Pectra та висхідним інституційним прийняттям. Це приблизно 29,7% від пропозиції монет.

Обсяг стейблкоїнів зріс більш ніж на 35% до рекордних приблизно $277,8 млрд. Політична ясність додала легітимності їх реальному використанню та розширила використання у сферах платежів та розрахунків.

Корпоративні запаси BTC досягли 1,07 млн BTC (приблизно 5,4% від обсягу монет в обігу) серед 174 компаній, з Strategy на чолі. Скарбниці ETH також зросли приблизно на 88,3% минулого місяця — до 4,36 млн ETH (приблизно 3,4% від обсягу), що є найбільшим місячним зростанням за всю історію.

Співвідношення децентралізованих до централізованих бірж (DEX/CEX) досягло рекордних максимумів у 2025 році, з ринковою часткою DEX, що досягла піка у 23,1% у спотовій торгівлі та 9,3% у ф’ючерсах.

Загальна заблокована вартість (TVL) у сфері DeFi-кредитування зросла приблизно на 65% — до рекордних $79,8 млрд, з позиками що зросли приблизно на 80%.

Токенізовані акції досягли об’єму приблизно $349 млн у 2025 році, коли криптовалютні біржі та традиційні брокерські компанії почали активно освоювати цей інструмент.

