"Кривавий Місяць" 7 вересня — коли можна побачити повне або часткове затемнення

Олександр Федоткін

Вніч з 7 на 8 вересня наша планета проходитиме між Сонцем та повним Місяцем у другому та останньому у цьому році повному місячному затемненні.

Явище триватиме протягом 5 годин і досягне піку під час 82-хвилинної фази, коли тінь від Землі накриє ближній бік Місяця, утворивши червонувату темряву, яка отримала назву “кривавий Місяць”. Найкраще явище буде видно у країнах Азії та на території Західної Австралії, де за ним зможуть спостерігати близько 6 млрд людей.

Щонайменше частину затемнення зможуть спостерігати мешканці країн Європи та африканського континенту. Явище повністю завершиться десь близько 21:00. Безкоштовну пряму трансляцію цієї події, організовує італійський проєкт Virtual Telescope Project, вона запланована на 7 вересня. Трансляція розпочнеться о 17:45, невдовзі після сходження Місяця в Італії. 

Згідно з Time and Date, Місяць зійде в умовах часткового затемнення і досягне повної фази приблизно через 45 хвилин. Повну трансляцію можна переглянути на офіційній сторінці проекту Virtual Telescope на YouTube. 

Повні місячні затемнення завжди відбуваються коли повний Місяць, Земля та Сонце вишиковуються в один ряд. Коли вони ідеально вишиковуються, найвнутрішня і темніша частина земної тіні — умбра — падає на видиму поверхню Місяця, затьмарюючи сонячне світло. У цей момент Місяць виглядає червоним, через явище, яке називається релеївським розсіюванням, коли частинки в атмосфері Землі розсіюють переважно світлові хвилі різної довжини. 

У міру того, як падаюче сонячне світло огинає Землю, атмосферні частинки розсіюють короткохвильове синє світло, одночасно пропускаючи довгохвильове червоне світло і падаючи на поверхню Місяця. Через це Місяць видається червоним. 

Через 2 тижні після місячного затемнення, 21 вересня очікується часткове сонячне затемнення. Його можна буде спостерігати у деяких районах Нової Зеландії, Австралії та Антарктиди. Під час піку Місяць закриє до 80% сонячного диска. На декількох островах Тихого океану, включаючи Фіджі, Тонга та Самоа, затемнення буде менш тривалим: буде закрито менше 30% сонячного диска.

Джерело: LiveScience

