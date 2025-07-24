Найдовше сонячне затемнення століття вже скоро — коли станеться і де спостерігати

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2 серпня 2027 року мешканці Землі стануть свідками дивовижного повного сонячного затемнення, що триватиме протягом 6 хвилин.

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Подію називають «Великим північноафриканським затемненням» та «затемненням століття». Його зможуть побачити мільйони людей у Південній Європі, Північній Африці і у деяких частинах на Близькому Сході.

Повне сонячне затемнення відбувається, коли Місяць безпосередньо проходить між Землею та Сонцем, повністю затуляючи зірку. Смуга затемнення, яке відбудеться 2 серпня 2027 року, пройде через кілька регіонів: від Атлантичного океану до деяких районів Європи, Африки та Близького Сходу.

Затемнення почнется у північній частині Атлантичного океану і спочатку його побачать на півдні Іспанії, а саме, на узбережжі Коста-де-ла-Лус в Андалузії. Далі затемнення побачать жителі Гібралтара. Потім затемнення побачать мешканці інших країн на півдні Європи та півночі Африки.

Затемнення зможуть побачити мешканці Марокко, Алжиру, Тунісу, Лівії та Єгипту. У деяких районах Єгипту тривалість затемнення сягне 6 хвилин 22 секунд, зокрема, у таких містах, як Луксор та Береніка. Сонячне затемнення зможуть побачити мешканці Саудівської Аравії, Ємену, деяких районів у Східній Африці. На завершення за подією спостерігатимуть на архіпелазі Чагос в Індійському океані.

Загалом затемнення зможуть побачити близько 89 млн людей. Для багатьох любителів спостерігати затемнення Луксор у Єгипті стане ідеальним місцем для спостереження за ним. Тривалість повної фази становитиме 6 хвилин 20 секунд, що робить Луксор найкращим місцем на суші для спостереження найтривалішого затемнення з 2009 по 2114 рік.

Тим, хто прагне уникнути екстремальної спеки Єгипту та спостерігати за затемненням, може підійти більш помірний клімат Тунісу. Тут повне затемнення можна буде спостерігати протягом майже 6 хвилин. На півдні Іспанії, особливо в Тарифі та Кадісі, тривалість повної фази становитиме до 4 хвилин 39 секунд. Гібралтар також стане чудовим місцем для спостереження за затемненням у момент його першої зустрічі із сушею, хоча й у більш короткий період.

Тривалість повного сонячного затемнення залежить від еліптичності орбіти Місяця та його близькості до Землі. Коли Місяць знаходиться ближче до Землі, його тінь охоплює більшу площу і викликає більш тривалу фазу затемнення. Затемнення 2027 року також відбудеться поблизу екватора, де місячна тінь покриє більшу площу поверхні. Поєднання цих факторів робить це затемнення одним із найтриваліших і вражаючих.

Джерело: Daily Galaxy