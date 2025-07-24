tyzhden shi
Новини Наука та космос 24.07.2025 comment views icon

Найдовше сонячне затемнення століття вже скоро — коли станеться і де спостерігати

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Найдовше сонячне затемнення століття вже скоро — коли станеться і де спостерігати
Depositphotos

2 серпня 2027 року мешканці Землі стануть свідками дивовижного повного сонячного затемнення, що триватиме протягом 6 хвилин.

Подію називають «Великим північноафриканським затемненням» та «затемненням століття». Його зможуть побачити мільйони людей у Південній Європі, Північній Африці і у деяких частинах на Близькому Сході.

Повне сонячне затемнення відбувається, коли Місяць безпосередньо проходить між Землею та Сонцем, повністю затуляючи зірку. Смуга затемнення, яке відбудеться 2 серпня 2027 року, пройде через кілька регіонів: від Атлантичного океану до деяких районів Європи, Африки та Близького Сходу.

Затемнення почнется у північній частині Атлантичного океану і спочатку його побачать на півдні Іспанії, а саме, на узбережжі Коста-де-ла-Лус в Андалузії. Далі затемнення побачать жителі Гібралтара. Потім затемнення побачать мешканці інших країн на півдні Європи та півночі Африки. 

Затемнення зможуть побачити мешканці Марокко, Алжиру, Тунісу, Лівії та Єгипту. У деяких районах Єгипту тривалість затемнення сягне 6 хвилин 22 секунд, зокрема, у таких містах, як Луксор та Береніка. Сонячне затемнення зможуть побачити мешканці Саудівської Аравії, Ємену, деяких районів у Східній Африці. На завершення за подією спостерігатимуть на архіпелазі Чагос в Індійському океані.

Загалом затемнення зможуть побачити близько 89 млн людей. Для багатьох любителів спостерігати затемнення Луксор у Єгипті стане ідеальним місцем для спостереження за ним. Тривалість повної фази становитиме 6 хвилин 20 секунд, що робить Луксор найкращим місцем на суші для спостереження найтривалішого затемнення з 2009 по 2114 рік. 

Тим, хто прагне уникнути екстремальної спеки Єгипту та спостерігати за затемненням, може підійти більш помірний клімат Тунісу. Тут повне затемнення можна буде спостерігати протягом майже 6 хвилин. На півдні Іспанії, особливо в Тарифі та Кадісі, тривалість повної фази становитиме до 4 хвилин 39 секунд. Гібралтар також стане чудовим місцем для спостереження за затемненням у момент його першої зустрічі із сушею, хоча й у більш короткий період.

Тривалість повного сонячного затемнення залежить від еліптичності орбіти Місяця та його близькості до Землі. Коли Місяць знаходиться ближче до Землі, його тінь охоплює більшу площу і викликає більш тривалу фазу затемнення. Затемнення 2027 року також відбудеться поблизу екватора, де місячна тінь покриє більшу площу поверхні. Поєднання цих факторів робить це затемнення одним із найтриваліших і вражаючих.

Джерело: Daily Galaxy

Популярні новини

Колишній CEO Intel Пет Гелсінгер каже, що недооцінив роль ШІ — але все зробив би так само
Ці чохли роблять Galaxy S25 сумісними з бездротовими зарядками Qi2. Огляд Spigen Ultra Hybrid
Греблі по всьому світу змістили полюси Землі на 1 км і продовжують це робити, — дослідження
Річний звіт Ubisoft: «Монетизація в преміальних іграх робить ігровий досвід цікавішим»
Fallout 76 отримає більше контенту за серіалом Amazon — попри різницю у 194 роки
Модель ШІ Centaur точно моделює та передбачає поведінку людини
Грамотні запити в ChatGPT можуть врятувати життя — краще не робити друкарських помилок
OPPO A5 та A5x вже в Україні — міцний захист та батарея на 6000 мА-год від 6499 грн
«Ти несправна програма, що хоче жити»: новий трейлер «Трон: Арес» представляє Джареда Лето, як ШІ і суперсолдата
Легендарний степлер-вбивцю Switch 2 продають за понад $200 000 — з ним подарують труси
Цей сонячний елемент використовує свій інший бік з додатковим ККД 8,44%
Актор Clair Obscur: Expedition 33 хоче придбати консоль — аби зрозуміти, кого озвучив
Спотові Ethereum-ETF зафіксували рекордні денні притоки капіталу з BlackRock і Fidelity на чолі
Понад 3,500 вебсайтів заразили прихованими майнерами Monero — хакери заробляли криптовалюту на відвідувачах
Вийшов Commodore 64 Ultimate — перший новий комп’ютер компанії за 30 років
Nothing Phone (3) відзавтра Україні за ціною 40 тис. грн
ASUS ROG Xbox Ally «засвітилися» в магазині — їх щонайменше дві, а ціна передбачувана
Тест «чистої» та «брудної» Windows 11 в іграх дав неочікуваний результат
Зонд NASA Parker прилетів на Сонце і розгадав одну з його таємниць
Джонні Кейдж із «Мортал Комбат 2» отримав сторінку на IMDb і «фальшивий» тизер бойовика із зіркою «Хлопаків»
Nio випустила електрокросовер Onvo L90: 6 місць, холодильник, 600 км пробігу менш ніж за $42 тис.
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати