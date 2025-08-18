Квентін Тарантіно назвав трійку своїх найкращих фільмів — і "один, для якого він народився"

Режисер Квентін Тарантіно / Depositphotos

Навіть у Квентіна Тарантіно є “улюблений фільм Тарантіно”. Власне, в останньому інтерв’ю режисер назвав одразу три, де кожному відвів особливу похвалу.

“Одного разу в Голлівуді” — мій улюблений, “Безславні виродки” — мій найкращий”, — заявив режисер у подкасті The Church of Tarantino. “Але думаю, що “Вбити Білла” — це найкращий фільм Квентіна, який ніхто інший не міг би зняти. Кожен його елемент немов щупальцями вирваний з моєї уяви, моєї ідентичності, мого кохання, моєї пристрасті та моєї одержимості. Думаю, що це фільм, для якого я народився”.

Режисер додав, що “Безславні виродки” отримали “найкращий сценарій” в його кар’єрі, тоді як одразу за ним в цьому переліку слідують “Мерзенна вісімка” та “Одного разу в Голлівуді”:

“Однак є аспект “Мерзенної вісімки”, який, на мою думку, є, мабуть, моєю найкращою режисурою власного матеріалу, тобто матеріал написаний і він ґрунтовний. Мені не потрібно його створювати, як у “Вбити Білла”, він прямо там. І тут, я думаю, моє найкраще режисерське виконання свого матеріалу”.

Зверніть увагу, що Тарантіно перераховує три фільми, які він зняв у 21 столітті. Тут немає жодної згадки про “Кримінальне чтиво” чи “Скажених псів”. В інтерв’ю він визнає, що в цих двох роботах були деякі кадри, які були “помилками новачка”.

“В обох цих фільмах була просто аматорська хрінь, бо я не знав, що, чорт забирай, роблю. Я цим не пишаюся. Думаю, що вони фантастичні, звичайно, але зараз я професіонал, а тоді був чортовим новачком”.

Попри любов Тарантіно до “Одного разу в Голлівуді”, спіноф фільму під назвою “Пригоди Кліффа Бута” режисуватиме Девід Фінчер. В іншому інтерв’ю Квентін пояснив, що відмовився від проєкту, бо ідея того, що його “10-й і останній фільм” стане сиквелом, “не викликала в нього ентузіазму”. Зазначимо, що сценарій до продовження Тарантіно написав сам і, за чутками, продав Netflix за $20 млн.

“Мені подобається сценарій, але виходить, що я рушаю тим шляхом, на якому вже був”, — каже Квентін. “Він просто трохи мене розчарував. У цьому останньому фільмі я знову не знаю, що роблю. Я маю перебувати на незвіданій території”.

Нагадаємо, що раніше Тарантіно розхвалив серіал “Новини”, відзначивши Аарона Соркіна, як “найкращого автора діалогів” в Голлівуді, а також хіт жахів Netflix, що, на думку режисера, “не має конкурентів” в жанрі.

Джерело: Word of Real, Variety