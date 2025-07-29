«Пригодам Кліффа Бута» — бути. В Лос-Анджелесі почались зйомки спінофу «Одного разу в Голлівуді» від Netflix

Бред Пітт у ролі каскадера Кліффа Бута / Кадр з фільму «Одного разу в Голлівуді»

Скептицизм щодо спінофу хітового «Одного разу в Голлівуді» остаточно розвіявся — у Лос-Анджелесі офіційно стартувало виробництво стрічки «Пригоди Кліффа Бута» з Бредом Піттом в головній ролі.

Режисером виступає Девід Фінчер, який раніше працював із Піттом над стрічками «Сім», «Бійцівський клуб» та «Загадкова історія Бенджаміна Баттона», тоді як сценарій написав сам Квентін Тарантіно і, за чутками, продав його Netflix за $20 млн. Припускають, що цей сценарій і є тим «останнім» десятим фільмом творця «Вбити Білла», який раніше просували під назвою «Кінокритик» — збігається місце, час подій (1970-ті роки) і головний актор (Пітт).

Згідно з World of Reel, камери на знімальному майданчику запрацювали на всю, тож днями слід очікувати інформації про повний каст чи навіть залаштункових кадрів. Окрім Пітта, згідно з попередніми витоками, до «Пригод Кліффа Бута» долучились Карла Гуджино («Падіння дому Ашерів»), Яг’я Абдул-Матін II («Вартові»), Елізабет Дебікі («Корона») та Скотт Каан (Терк Меллой у «Трилогії Оушена»). Заяв про те, чи повторить Леонардо Ді Капріо роль Ріка Далтона з «Одного разу в Голлівуді» поки не було, але, з чуток, йому запропонували $2 млн за камео.

Інсайдери стверджують, що у Netflix амбітні плани на зйомки, які триватимуть до 16 січня 2026 року — з залученням 128 акторів, 428 членів знімальної групи й близько 4000 статистів. Попередньо вартість знімань у Каліфорнії оцінюють у $106 млн, що є лише частиною від досі нерозкритого і потенційно гігантського бюджету.

Інші витоки стверджують, що історія «Пригод Кліффа Бута» продовжиться з того місця, де зупинився «Одного разу в Голлівуді» з окремою оповіддю про каскадера Пітта, який тепер працює голлівудським «ремонтником».