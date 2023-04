Штучний інтелект у кишені — стартап Humane представив носимий ґаджет-асистент з проєктором замість сенсорного дисплея

Стартап Humane, заснований ексспівробітниками Apple Імраном Чаудрі та Бетані Бонджорно, продемонстрував свій новий пристрій — носимий ґаджет-асистент, який має функції штучного інтелекту та проєкційний екран.

Пристрій Humane працює під управлінням Android і, ймовірно, на чипі Qualcomm (Snapdragon). Під час презентації Чаудрі носив ґаджет у нагрудній кишені — щоб пробудити пристрій він іноді постукував по ньому або віддавав голосові команди. Axios зазначив, що пристрій також підтримує команди жестами.

“Catch me up,” a summary of crucial information you may have missed while you were busy, on @humane ‘s device. pic.twitter.com/AAIfh2Chfm

Пристрій з легкістю надав зведення «електронних листів, нагадувань календаря та повідомлень», які користувач міг пропустити за день — ймовірно, він підключений до хмарних служб, де й бере цю інформацію. Крім голосових відповідей, ШІ-асистент може проєктувати зображення на будь-яку поверхню (Чаудрі демонстрував цю функцію на своїй долоні).

First demo of the @Humane upcoming AI-powered wearable device. A phone call.

Під час презентації президент Humane прийняв дзвінок від своєї дружини та колеги Бетані, а кнопки відобразились на долоні — однак на відео здається, що Чаудрі нічого не натискав, лише сказав «Алло» та почав розмовляти на гучному зв’язку.

Окрім проєкційного екрана, пристрій обладнаний камерою, яка може ідентифікувати об’єкти навколо — наприклад, він швидко зрозумів, що у Чаудрі тримає в руках шоколадний батончик та дав кілька порад, враховуючи дієту свого власника.

@humane ‘s device helping you decide what you can and cannot eat based on knowing your preferences and dietary restrictions. pic.twitter.com/PFwEAsNxDI

Ще одна цікава функція — переклад. Пристрій слухає речення англійською мовою, а через деякий час зачитує його французьку версію.

The @Humane wearable doing English->French AI translation in your own voice… wow. (SOUND ON)

Video credit @ZarifAli9

Read the exclusive on the Humane wearable’s features: https://t.co/TYRmtYPSYI pic.twitter.com/cmAWEU8DFS

— Ray Wong (@raywongy) April 21, 2023