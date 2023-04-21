Штучний інтелект у кишені — стартап Humane представив носимий ґаджет-асистент з проєктором замість сенсорного дисплея

Стартап Humane, заснований ексспівробітниками Apple Імраном Чаудрі та Бетані Бонджорно, продемонстрував свій новий пристрій — носимий ґаджет-асистент, який має функції штучного інтелекту та проєкційний екран.

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Пристрій Humane працює під управлінням Android і, ймовірно, на чипі Qualcomm (Snapdragon). Під час презентації Чаудрі носив ґаджет у нагрудній кишені — щоб пробудити пристрій він іноді постукував по ньому або віддавав голосові команди. Axios зазначив, що пристрій також підтримує команди жестами.

“Catch me up,” a summary of crucial information you may have missed while you were busy, on @humane‘s device. pic.twitter.com/AAIfh2Chfm — Michael Mofina (@MichaelMofina) April 21, 2023

«Це новий вид носимих пристроїв і платформ, які повністю створені з нуля для штучного інтелекту. І це абсолютно автономно. Вам не потрібен смартфон чи будь-який інший пристрій для підключення», — каже Чаудрі.

Пристрій з легкістю надав зведення «електронних листів, нагадувань календаря та повідомлень», які користувач міг пропустити за день — ймовірно, він підключений до хмарних служб, де й бере цю інформацію. Крім голосових відповідей, ШІ-асистент може проєктувати зображення на будь-яку поверхню (Чаудрі демонстрував цю функцію на своїй долоні).

First demo of the @Humane upcoming AI-powered wearable device. A phone call. Thanks @ZarifAli9 for sharing! pic.twitter.com/7qyDScPkOh — Ben Geskin (@BenGeskin) April 21, 2023

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Під час презентації президент Humane прийняв дзвінок від своєї дружини та колеги Бетані, а кнопки відобразились на долоні — однак на відео здається, що Чаудрі нічого не натискав, лише сказав «Алло» та почав розмовляти на гучному зв’язку.

Окрім проєкційного екрана, пристрій обладнаний камерою, яка може ідентифікувати об’єкти навколо — наприклад, він швидко зрозумів, що у Чаудрі тримає в руках шоколадний батончик та дав кілька порад, враховуючи дієту свого власника.

@humane‘s device helping you decide what you can and cannot eat based on knowing your preferences and dietary restrictions. pic.twitter.com/PFwEAsNxDI — Michael Mofina (@MichaelMofina) April 21, 2023

Ще одна цікава функція — переклад. Пристрій слухає речення англійською мовою, а через деякий час зачитує його французьку версію.

The @Humane wearable doing English->French AI translation in your own voice… wow. (SOUND ON) Video credit @ZarifAli9 Read the exclusive on the Humane wearable’s features: https://t.co/TYRmtYPSYI pic.twitter.com/cmAWEU8DFS — Ray Wong (@raywongy) April 21, 2023

Дата виходу пристрою та ціна не оголошені, але можна записатись у список очікування.

Humane була заснована Бетані Бонджорно та Імраном Чаудрі. Останній працював в Apple понад два десятиліття (1995-2016) в команді дизайнерів, а його колега і дружина Бетані відповідала в компанії за розробку програмного забезпечення для iOS і Mac (2008-2016). Заявленою метою їхнього спільного стартапу було створення «технології, яка здається знайомою та людською», при цьому Humane виступає проти гарнітур та розумних окулярів за те, що вони «надто ізолюють».

Стартап нині залучив $230 мільйонів від інвесторів, серед яких Kindred Ventures, SK Networks, LG Technology Ventures, Microsoft, Volvo Cars Tech Fund, Tiger Global, Qualcomm Ventures, гендиректор OpenAI Сем Альтман та гендиректор Salesforce Марк Беніофф.

Джерело: The Verge, 9to5google, Axios