Китай і санкції: Малайзія збільшила імпорт відеокарт на 3400% у 2025 році

У світі, де потужність графічних процесорів є валютою для розвитку штучного інтелекту, хмарних обчислень і високопродуктивних обчислювальних систем, різке зростання імпорту GPU до окремої країни завжди викликає увагу. Так сталося, що на тлі розгортання торгівельної війни між США та Китаєм небачений раніше сплеск замовлень графічних процесорів стався в Малайзії. Країна, яка раніше не була центром глобальної GPU-логістики, у 2025 році фіксує безпрецедентний стрибок імпорту графічних процесорів — на 3400%. Це вже викликало занепокоєння міжнародних регуляторів та аналітиків.

За даними, опублікованими користувачем @kakashiii111 у соцмережі X з посиланням на Управління міжнародної торгівлі Тайваню, у квітні 2025 року Малайзія імпортувала GPU на суму $2,74 млрд. Це вражаючий приріст на 3400% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року.

Імпорт графічних процесорів до Малайзії досить різко зріс протягом року. У січні 2025 року імпорт склав $1,12 млрд, що на 700% більше, ніж у попередньому році. У лютому обсяг імпорту склав $627 млн, що трохи менше, але все одно суттєво. У березні спостерігався різкий сплеск до $1,96 млрд, що на 3400% більше порівняно з тим самим місяцем 2023 року. У квітні картина аналогічна. Загалом за перші чотири місяці 2025 року Малайзія імпортувала GPU на понад $6,45 млрд — більше, ніж за весь 2024 рік.

Це не могло пройти непоміченим на тлі жорстких обмежень США на експорт високотехнологічних компонентів, зокрема відеокарт Nvidia, до Китаю. Таке зростання імпорту в Малайзію викликає підозри, що значна частина цих компонентів може переправлятись до Китаю в обхід санкцій — саме через Малайзію.

У березні, за даними митниці, Тайвань експортував до Малайзії обчислювальні системи на $1,87 млрд — що на 366% більше, ніж у березні 2024 року. Водночас це на неймовірні 55 117% більше, ніж у березні 2023 року. Це підтверджує ширший тренд стрімкого збільшення постачань у регіон, який міг би стати транзитною зоною для обхідних схем.

Чи Малайзія справді нарощує свої обчислювальні потужності для внутрішнього використання — зокрема у сфері хмарних ШІ-платформ, чи лише виступає перевалочним пунктом для «сірих» поставок до Китаю — залишається відкритим питанням. Ситуацію ускладнює те, що Nvidia тепер звітує про доходи за місцем виставлення рахунку, а не за фактичною адресою доставки, тож обсяги фізичних поставок залишаються непрозорими.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Особливу гострою ситуація стане 15 травня, коли набуде чинності AI Diffusion Rule — нове американське обмеження на експорт ШІ-прискорювачів. На цьому тлі Малайзія може остаточно закріпитися як «запасний шлюз» для заборонених технологій — попри офіційні заяви про боротьбу з контрабандою.

Як ми бачимо, наразі на ринку GPU геополітичні обмеження та економічні маршрути стають не менш важливими, ніж технічні характеристики. Малайзія опинилася у центрі глобальної гри — або як новий технологічний хаб Південно-Східної Азії, або як один із наймасштабніших обхідних шляхів постачання заборонених компонентів. Зрештою, Китай має чималий досвід в обході експортних обмежень США.

Джерело: tomshardware