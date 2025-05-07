Китай — все? NVIDIA тихо згорнула замовлення та продаж RTX 5090D

Відеокарта Renaissance 5090D Starship / PConline

Розділ Технології виходить за підтримки

NVIDIA GeForce RTX 5090D є китайською версією RTX 5090 з тими ж можливостями, але з обмеженою продуктивністю ШІ. Фактично компанія згортає їхній продаж.

Джерела на китайському ресурсі Board Channels стверджують, що NVIDIA більше не продаватиме 5090D на китайському ринку. Це означає, що жодна відеокарта на базі GB202 не буде доступна в Китаї, а RTX 5080 з графічним процесором GB203 лишиться найпотужнішим можливим варіантом.

«Серію NVIDIA RTX 5090D фактично завершено, а у другому кварталі відеокарти не будуть доступні. Це означає, що RTX 5090D не буде продаватися на китайському ринку, а партнери з виробництва материнських плат не зможуть отримувати постачання GPU. NVIDIA фактично підтвердила, що замовлення на відеокарти серії RTX 5090D не прийматимуться протягом другого кварталу. Усі раніше розміщені замовлення на чіпи 5090D, які ще не були доставлені, тимчасово скасовані. Фактично, продажі RTX 5090D офіційно повністю заборонені», — йдеться в оригінальному повідомленні.

Офіційно NVIDIA не підтвердила жодних змін щодо доступності RTX 5090D у Китаї. Однак незадовго до того, як компанія отримала заборону продавати графічні процесори H20 для центрів обробки даних, китайські дистриб’ютори почали обмежувати продажі RTX 5090D на випадок, якщо заборона торкнеться і їх. Другий квартал вже триває, тож заборона вже діє. Втім, здається, китайці знають, як обходити подібні обмеження за допомогою менш потужних процесорів.

Джерело: VideoCardz

Розділ Технології виходить за підтримки

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