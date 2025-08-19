banner
Новини Технології 19.08.2025 comment views icon

Китай наздоганяє Захід: у розробці обладнання для 8-нм процесорів

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Китай наздоганяє Захід: у розробці обладнання для 8-нм процесорів
Китай створив першу машину електронно-променевої літографії / Depositphotos

Схоже, що можливості Китаю у виробництві мікросхем швидко зростають. Місцева компанія створила першу систему електронно-променевої літографії для комерційного використання.

Зазвичай у сфері літографічного обладнання Китай суттєво відстає від західних конкурентів, оскільки не має доступу до передових установок компанії ASML. Це головний бар’єр для створення високопродуктивних напівпровідників. Попри це, китайські компанії намагаються розробляти власні системи EUV-літографії, хоча на їх появу піде чимало часу.

Як повідомляє SCMP, дослідники з квантової технологічної лабораторії університету Чжецзян у Ханчжоу розробили першу установку електронно-променевої літографії (EBL). Ця машина отримала назву Xizhi — на честь знаменитого давньокитайського каліграфа Ван Січжи.  Пристрій використовує сфокусований електронний промінь, щоб “писати” схеми мікросхем на кремнієвих пластинах.

У 2022 році Бюро промисловості та безпеки США запровадило експортні обмеження на обладнання для виробництва напівпровідників, зокрема й на системи електронно-променевої літографії. Вашингтон також тиснув на свого союзника — Нідерланди, аби обмежити компанію ASML у продажу найбільш передових технологій китайським замовникам відповідно до обмежень, ухвалених урядом Нідерландів. Після обмежень з боку США, Китай активізував зусилля з локалізації виробництва передових мікросхем. І останні досягнення посилюють науково-дослідний потенціал Китаю.

Хоча нова китайська розробка далека від рівня ASML High-NA EUV, проте вона має схожі риси. Xizhi може формувати лінії схем завширшки до 8 нм із точністю позиціонування 0,6 нм, що відповідає міжнародним стандартам. Але ключовий недолік полягає у особливостях роботи та продуктивності. Машини електронно-променевої літографії забезпечують високоточне нанесення схем і більшу гнучкість у проєктуванні. Обробка відбувається точка за точкою, тому на формування однієї пластини можуть піти години. Все це робить пристрій придатним лише для досліджень, тестувань і створення прототипів, але не для масового виробництва.

На практиці Китай досі покладається на DUV-системи для випуску більшості комерційних мікросхем. Новий інструмент може допомогти скоротити відставання у сфері наукових розробок від західних компаній, проте для серійного виробництва він малопридатний. США й надалі залишаються попереду у виробничих технологіях, але розрив поступово скорочується. І те, як саме технологія EBL вплине на амбіції Китаю в галузі виробництва чипів, стане очевидним у найближчі роки.

Джерело: wccftech

Популярні новини

arrow left
arrow right
Трамп послав Ілона Маска в Африку: «Більше ніяких ракет, електромобілів, країна заощадить величезні кошти»
Чисте повітря прискорює глобальне потепління — принаймні, в Китаї
Новий ЦОД ШІ у Вайомінгу споживатиме у 5 разів більше енергії, ніж все населення штату
Китайці розігнали поїзд на маглеві до рекордних 650 км/год
У США схвалили Yeztugo — вакцину від ВІЛ з 99,9% результативністю
Наслідки розвитку ШІ: ціни на електроенергію в США зросли до 36%, залежно від штату
Intel Foundry скорочує до 20% персоналу — понад 10 тис. працівників звільнять без «золотих парашутів»
Apple отримає виключення: Трамп анонсував 100% мито на ввезення чипів
Китай — лідер відновлюваної енергетики, три чверті проєктів будують саме там
Китайський виробник платитиме клієнтам за очікування нових авто — за 2 тижні можна "заробити" $100
Привіт, 996: ШІ-стартапи наслідують суперечливу практику Китаю із 72-годинним робочим тижнем
Завузькі очі: Xiaomi SU7 постійно помилково будила китайця від сну за кермом
Сонячні елементи — найкраща «сільгоспкультура» для вирощування в Каліфорнії, кажуть фермери
Інженер з Китаю відсудив у компанії $3 тис. за примус до онлайн-навчання після роботи
Два кроки до смітника: Intel отримала кредитний рейтинг BBB, компанія має проблеми з чипами Panther Lake
Капіталізація NVIDIA сягнула $4 трлн
Таємне життя вчених в Антарктиді: дві третини стикалися з домаганнями та насильством
Tesla втрачає позиції в Китаї: продажі впали на 30%, конкуренти наступають
В Європі створюють скляний квантовий процесор
«Переосмислення кремнію»: науковці навчились керувати електронами як хвилею
TikTok розділять на два застосунки — з версією «лише для США», запуск 5 вересня
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати