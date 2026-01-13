Новини Авто 13.01.2026 comment views icon

Китай вперше став лідером світового ринку авто та обігнав Японію

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Китай вперше став лідером світового ринку авто та обігнав Японію
Китайські автовиробники вперше стали лідерами світового ринку у 2025 — оцінка

Китайська автомобільна індустрія у 2025 році вийшла на безпрецедентний рівень і вперше стала світовим лідером за продажами нових автомобілів. За попередніми оцінками, глобальні продажі автомобілів китайських виробників зросли приблизно на 17% у річному вимірі та досягли рекордних 27 млн одиниць.

Якщо ці попередні оцінки отримають підтвердження реальними показниками за підсумками року, компанії з Китаю вперше обженуть японські бренди, які десятиліттями утримували перше місце у світовому рейтингу продажів. Це означає кардинальну зміну балансу сил у глобальній автомобільній галузі.

Зростання продажів китайських автомобілів у 2025 році підтримали одразу кілька факторів. По-перше, сильний внутрішній попит на тлі оновлення модельних лінійок. По-друге, стрімка експансія на закордонні ринки — як у країни, що розвиваються, так і в розвинені регіони. По-третє, конкурентні ціни в різних сегментах — від масових моделей до електромобілів і гібридів. Додаткову роль відіграли масштабування виробництва та висока ефективність ланцюгів постачання.

Китай вперше став лідером світового ринку авто та обігнав Японію

Окремо варто відзначити сильні позиції китайських брендів у сегментах електромобілів і гібридних авто. Саме ці категорії стали одним із ключових драйверів зростання й дозволили китайським компаніям швидко наростити обсяги продажів за межами домашнього ринку.

На цьому тлі японські автовиробники поступово втрачають багаторічне лідерство. За прогнозами, сукупні глобальні продажі японських брендів у 2025 році залишаться на рівні близько 25 млн автомобілів. Після понад 20 років домінування вони опустяться на друге місце. Різниця в показниках демонструє різні траєкторії розвитку: японські компанії зростають повільніше на ключових міжнародних ринках, ніж їхні китайські конкуренти.

Історично світове лідерство в автомобільній галузі ділили між собою Японія та США. Японські бренди досягли піку у 2018 році, продавши майже 30 млн автомобілів у світі. Ще у 2022 році китайські виробники поступалися їм майже на 8 млн машин. Прогноз на 2025 рік показує, що Китай скоротив цей розрив лише за три роки — завдяки швидкому впровадженню технологій, глобальним партнерствам і орієнтації на експорт.

Джерело: globalautoinsight, spglobal

Популярні новини

arrow left
arrow right
Автомайстерня: "катастрофічний" рівень відмов Tesla Model 3 та Y з акумуляторами LG китайського виробництва
В Китаї завірусився застосунок "Чи ти мертвий?" — він перевіряє активність самотніх людей
Tesla патентує вбудовану антену Starlink у своїх авто
Китай зобов'язав виробників додавати на павербанки РК-дисплеї
Китайці змоделювали блокаду Starlink на Тайвані — вистачило 1000 дронів-глушників
Підробка “шкарпетки” Apple для iPhone коштує лише $6
Китай наступає: Thunderobot представила перший ігровий ПК з процесором Hygon C86-4G та відеокартою NVIDIA
Tesla Model Y визнана найменш надійним автомобілем у Німеччині, — TÜV (Асоціація технічного нагляду)
"Таким могло б бути авто Apple": Маркес Браунлі оглянув Xiaomi SU7 і лишився у захваті
Китай регулюватиме чатботи ШІ: аналоги ChatGPT зобов’яжуть відстежувати залежність
Оновлення Xiaomi SU7: дивне авто помічено на тестуванні, компанія розпродає попередні моделі
Американці cтворили 3D-карту військової бази Китаю за 10 годин після прольоту супутника, роздільна здатність — 50 см на піксель
Китайська відеокарта Fuxi A0 підтримує трасування променів та масштабування на основі графічного IP Imagination DXD
Заарештовано та екстрадовано засновника Prince Group: масштаб шахрайств сягає $75 млрд у криптовалютах
Китайці знайшли "найдавніший ПК" у світі віком 2000 років
Перший ПК на ARM з дискретною відеокартою та запущеним 3DMark — не AMD, NVIDIA чи Intel
Безпритульні коти зупинили роботу ферми з майнінгу біткоїнів: збитки вимірюються мільйонами
Xiaomi готує три нові електромобілі: від сімейного гіганта до спортивного кросовера
Китайська CXMT представила власні DDR5 та LPDDR5X у часи дефіциту пам'яті
У США знайдено найбільше у світі родовище літію на $1,5 трлн — вистачить на кілька десятиліть виробництва акумуляторів
Трамп дозволив NVIDIA продавати ШІ-чипи H200 в Китай, але взяв 25%
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати