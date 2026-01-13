Китай вперше став лідером світового ринку авто та обігнав Японію

Китайські автовиробники вперше стали лідерами світового ринку у 2025 — оцінка

Китайська автомобільна індустрія у 2025 році вийшла на безпрецедентний рівень і вперше стала світовим лідером за продажами нових автомобілів. За попередніми оцінками, глобальні продажі автомобілів китайських виробників зросли приблизно на 17% у річному вимірі та досягли рекордних 27 млн одиниць.

Якщо ці попередні оцінки отримають підтвердження реальними показниками за підсумками року, компанії з Китаю вперше обженуть японські бренди, які десятиліттями утримували перше місце у світовому рейтингу продажів. Це означає кардинальну зміну балансу сил у глобальній автомобільній галузі.

Зростання продажів китайських автомобілів у 2025 році підтримали одразу кілька факторів. По-перше, сильний внутрішній попит на тлі оновлення модельних лінійок. По-друге, стрімка експансія на закордонні ринки — як у країни, що розвиваються, так і в розвинені регіони. По-третє, конкурентні ціни в різних сегментах — від масових моделей до електромобілів і гібридів. Додаткову роль відіграли масштабування виробництва та висока ефективність ланцюгів постачання.

Окремо варто відзначити сильні позиції китайських брендів у сегментах електромобілів і гібридних авто. Саме ці категорії стали одним із ключових драйверів зростання й дозволили китайським компаніям швидко наростити обсяги продажів за межами домашнього ринку.

На цьому тлі японські автовиробники поступово втрачають багаторічне лідерство. За прогнозами, сукупні глобальні продажі японських брендів у 2025 році залишаться на рівні близько 25 млн автомобілів. Після понад 20 років домінування вони опустяться на друге місце. Різниця в показниках демонструє різні траєкторії розвитку: японські компанії зростають повільніше на ключових міжнародних ринках, ніж їхні китайські конкуренти.

Історично світове лідерство в автомобільній галузі ділили між собою Японія та США. Японські бренди досягли піку у 2018 році, продавши майже 30 млн автомобілів у світі. Ще у 2022 році китайські виробники поступалися їм майже на 8 млн машин. Прогноз на 2025 рік показує, що Китай скоротив цей розрив лише за три роки — завдяки швидкому впровадженню технологій, глобальним партнерствам і орієнтації на експорт.

Джерело: globalautoinsight, spglobal