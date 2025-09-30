banner
Китай запустив найпотужніше магнітне поле: у 700 тис. разів більше, ніж в Землі

Олександр Федоткін

Дослідники з Інституту фізики плазми Китайської академії наук (ASIPP) заявили про успішну генерацію постійного магнітного поля з рекордною напругою 35,1 Тл за допомогою надпровідного магніту.

Цей показник перевершує попередній рекорд у 32,35 Тл і демонструє прогрес Китаю в області передових магнітних технологій. Порівняно з цим напруга магнітного поля Землі складає усього 0,00005 Тл, що робить створене китайськими дослідниками поле у 700 тис. разів потужнішим. 

На думку дослідників, досягнення допоможе прискорити комерційне використання надпровідних наукових приладів, наприклад, спектрометрів ядерного магнітного резонансу, які широко використовуються у сферах медичної візуалізації та хімічного аналізу. Новий магніт також здатен забезпечувати підтримку термоядерних магнітних систем, космічних електромагнітних двигунів, надпровідного індукційного нагріву, технологій маглев та систем передачі енергії. 

За словами дослідника Лю Фана, магніт використовує технологію високотемпературної надпровідної вставної котушки, співвісно вкладеної з низькотемпературними надпровідними магнітами для забезпечення стабільності в екстремальних умовах. Перш ніж встановити рекорд, китайські дослідники зіткнулись з проблемами, включно із концентрацією напруги, ефектами екранувального струму та багатопольового зв’язку, які виникають за умов низьких температур та потужних полів. 

Розробникам вдалось значно покращити як механічну стабільність, так електромагнітні характеристики власного магніту. Нова конструкція гарантує стабільність системи за тривалої експлуатації без втрати продуктивності. 

У рамках випробувань магніт був заряджений до 35,1 Тл і підтримував стабільну роботу протягом 30 хвилин. Після цього його розмагнітили, підтвердивши надійність нового способу. Надпровідні магніти залишаються одним з ключових елементів утримання плазми під час термоядерного синтезу. Потужні магнітні поля утворюють “магнітну ґратку”, яка утримує плазму за надзвичайно високих температур.

ASIPP вже багато років бере активну участь у дослідженнях у галузі термоядерного синтезу. Інститут також досяг повної локалізації виробництва надпровідних матеріалів, пристроїв та систем у Китаї, що дозволило знизити залежність від імпорту. 

Це ключовий китайський інститут, що бере участь у проєкті Міжнародного термоядерного експериментального реактора (ІТЕР). Зокрема, ASIPP забезпечує проєкт надпровідниками, коригувальними котушками та магнітними живильниками, які використовуються у рамках наймасштабнішого у світі експерименту з термоядерного синтезу. 

Джерело: Interesting Engineering

