Китайці розігнали поїзд на маглеві до рекордних 650 км/год

Шанхайський поїзд на маглеві/Depositphotos

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Китайські дослідники розігнали прототип поїзду на магнітній підвісці до рекордних 650 км/год за сім секунд.

Випробування проводились на демонстраційній трасі протяжністю близько кілометра у лабораторії Дунху на території провінції Хубей. Розробники поєднали потужний лінійний двигун з магнітною левітацією.

Завдяки тому, що колеса поїзда не контактують з рейками, головною перешкодою на шляху до суттєвого збільшення швидкості виступає лише аеродинамічний спротив. Маглев забезпечує поїзду екстремальне прискорення та жорстко контрольоване гальмування.

За інформацією китайських ЗМІ, гальмівний шлях поїзда на максимальній швидкості складає усього 200 метрів. При цьому розробники зазначають, що сама випробувальна ділянка була створена для планових випробувань поїзду на маглеві, що розганятиметься до 800 км/год після завершення будівництва і введення в експлуатацію наприкінці цього року.

Традиційно програми випробування високошвидкісних поїздів використовують прямі ділянки протяжністю 30 км і більше аби прототипи могли максимально розігнатись і отримати прискорення. Однак китайські дослідники використали міліметрові датчики, електроніку та приводи змінної частоти, а також спеціально розроблений аеродинамічний кожух для досягнення крейсерської швидкості на ділянці протяжністю усього в один кілометр.

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Це також дозволяє дослідникам опрацювати більш вдосконалену систему охолодження силової електроніки, відмовостійкі маглев котушки та створити форми вагонів з низьким аеродинамічним спротивом. Китай вже вийшов на перше місце за кількістю використання поїздів на маглеві, обігнавши Південну Корею та Японію. Шанхайський поїзд на маглеві, побудований на основі німецької технології Transrapid і відкритий у 2004 році, як і раніше, перевозить пасажирів зі швидкістю 430 км/год.

Демонструючи контрольовані розгони зі швидкістю 650 км/год на кілометровій трасі, лабораторія Дунху продемонструвала ефективність компактного випробувального стенду, перспективного для наступного покоління надшвидкісних залізниць. Якщо програма досягне запланованої швидкості в 800 км/год до кінця цього року, вона скоротить розрив між звичайними відкритими магнітними левітаторами та концепціями низьковакуумного класу гіперпетлі, які зараз знаходяться на ранній стадії випробувань.

Джерело: Interesting Engineering

Розділ Технології виходить за підтримки

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