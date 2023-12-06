Tesla, BYD та «традиційні» автовиробники. Електричні авто йдуть на новий рекорд — продажі цьогоріч сягнуть 14 млн. Коли вже кінець ДВЗ?

Чи справді попит на електромобілі почав уповільнюватися і чи загрожують лідерству Tesla китайці? Щорічне дослідження світового ринку електрокарів, яке підготували аналітики BloombergNEF акурат до кліматичного саміту COP28 у Дубаї містить кілька вартих уваги красномовних графіків, фактів та цифр, які особливо цікаві у контексті нинішньої перебудови енергетичного ландшафту.

Жодних ознак уповільнення попиту на електрокари поки немає

Ключова теза цього дослідження — нещодавні повідомлення (на кшталт ось таких) про уповільнення темпів зростання продажів електромобілів виявилися сильно перебільшеними. І автори наводять відповідні факти на цифри, які спростовують судження про спад попиту на електричні авто.

Очікується, що цьогоріч продажі електричних авто («чисті» на акумуляторах BEV + гібриди з можливістю підзарядки від електромережі PHEV) сягнуть 14 мільйонів — на 36% більше, ніж у 2022 році. У США, де найбільше переймалися щодо попиту, темпи навіть перевищують прогнози й цьогоріч очікується приріст 50%. Продажі можуть не виправдати сподівань окремих виробників (привіт Volkswagen, Renault та іншим), але загалом темпи відповідають прогнозу BNEF, зробленому на початку року, і більшості галузей такі темпи зростання — за щастя.

Продажі електрокарів у світі йдуть на новий рекорд

Уповільнення все ще можливе, але наразі ситуація більше нагадує конкурентну боротьбу за лідерство, ніж падіння попиту загалом.

Tesla, BYD і Li Auto, які надійно утримують лідерство в сегменті чистих електромобілів, та інші за підсумками 2023 року відкусять 7% світового ринку проти з 1% у 2020 році. Toyota, Volkswagen, Renault, Stellantis та інші традиційні автовиробники поки що все ще істотно відстають в «електричній» ніші та загалом програють конкуренцію Tesla та китайським виробникам. Наразі китайські виробники беруть кількістю, тоді як Tesla все ще заробляє більше, аналогічно з Apple та виробниками Android на ринку смартфонів. Водночас європейські виробники, судячи з усього, нарешті усвідомили загрозу та почали активніше ворушитися у сегменті відносно доступних електрокарів. З іншого боку США впроваджує додаткові стимули для електромобілів і акумуляторів, вбачаючи серйозну загрозу в домінуванні Китаю на ринку «зелених» корисних копалин — ось тут детальніше пояснювали, чому це важливо.

США, Україна та решта на шляху електрифікації транспорту

За січень-листопад продажі електромобілів у США вперше в історії перевищили 1 млн, що загалом є важливою віхою.

Окремо у звіті BloombergNEF відзначають Inflation Reduction Act в США на підтримку розвитку «зеленої» енергетики, який допоміг залучити $100 млрд інвестицій у виробництво електромобілів і акумуляторів.

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Інший вартий уваги момент — швидше інших на електромобілі переходять в країнах, що розвиваються, як-от Індія, Таїланд та Індонезія, де недорогі моделі є головними бенгерами, що стимулюють попит.

І Україна — не виняток. Війна та паливна криза 2022 року в поєднанні з низькою вартістю електроенергії та податковими пільгами (за розмитнення українці зараз сплачують лише акциз — €1 за кВт⋅год місткості акумулятора) лише підігріли попит, змотивувавши українців ще активніше пересідати на електрокари.

У 2022 році продажі повністю електричних авто зросли на третину, а за 10 місяців 2023-го українці купили 28,7 тис. електромобілів — у 2,7 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. Вже кілька місяців поспіль лідером серед нових авто залишається Volkswagen ID.4. Як відомо, офіційно в Україні електричний кросовер не продається, постачання йдуть з Китаю. Тоді як першість серед уживаних електричок утримує Nissan Leaf.

Якщо говорити про найпопулярніші моделі, то вже особливо ніхто не сумнівається, що за підсумками 2023 року титул абсолютного бестселера отримає Tesla Model Y, який ще на початку року посунув з п’єдесталу багаторічного лідера Toyota Corolla. Власне, цей успіх Model Y віщували з самого виходу на ринок на початку 2020 року.

Tesla поки в лідерах, але BYD наздоганяє

Tesla залишається лідером ринку “чистих” електрокарів, але китайська BYD стрімко наздоганяє, особливо в штуках (в грошах Tesla поки далеко попереду).

За 9 місяців 2023-го Tesla відвантажила клієнтам 1 324 074 електрокарів — за підсумками всього 2023-го є хороші шанси вийти на обсяг продажів 1,8-1,9 млн та, якщо поталанить, вийти у вищу лігу. наприклад, BMW у 2022-му відвантажила 2,4 млн авто, чим забезпечила собі #9 місце у глобальному рейтингу найбільших виробників. Інвестиції в електромобілі стрімко нарощують Toyota, Ford та інші. Окрім Tesla, над доступними електрокарами за 20-25 тис. євро працюють Volkswagen, Renault та інші. Вже зараз очевидно, що саме в цьому сегменті розгорнеться найзапекліша конкуренція.

Перспективи — чи скоро кінець ери ДВЗ

Як вже згадувалося вище, жодних ознак уповільнення попиту на електрокари поки немає — ні в США, ні в ЄС, ні в Україні. Якщо говорить про ближчий до нас ринок ЄС, де раніше погодили повну заборону продажу нових авто на викопному паливі з 2035 року, вже зараз кожен п’ятий проданий в ЄС новий легковик — це чистий електромобіль на батареях. А якщо брати Норвегію, яка досі беззаперечний лідер в електрифікації автомобільного транспорту, там частка електрокарів вже давно далеко за 80%.

В США націлюються на 50% чистих електрокарів в продажах до 2030-го, а Китай — на 40%. Причому Китай може досягнути цілі вже наступного року. На сьогодні вже близько 20 автовиробників різного калібру, які разом займають 54% світового ринку, підтвердили намір досягнення вуглецевої нейтральності до 2025 року чи раніше. Водночас повну відмову від авто з ДВЗ підтвердили компанії, які у сумі контролюють 32% світового ринку.

І не потрібно бути генієм аналітики чи великим фінансовим експертом, щоб спрогнозувати подальше зростання попиту на електромобілі, зокрема й в Україні, зважаючи на реалії сьогодення й дуже ймовірне підвищення акцизу на автогаз у майбутньому, яке нещодавно анонсував скандально відомий Данило Гетманцев. Очікується, що після зростання акцизу утричі його ціна на АЗС зросте на 8% і перевищить 40 грн/л. Тож пристібаємо ремінці й вмощуємося якомога зручніше, для електромобілів та автомобільної галузі загалом настали дуже цікаві та переломні в історичному сенсі часи.