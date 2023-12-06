Tesla, BYD та «традиційні» автовиробники. Електричні авто йдуть на новий рекорд — продажі цьогоріч сягнуть 14 млн. Коли вже кінець ДВЗ?

Чи справді попит на електромобілі почав уповільнюватися і чи загрожують лідерству Tesla китайці? Щорічне дослідження світового ринку електрокарів, яке підготували аналітики BloombergNEF акурат до кліматичного саміту COP28 у Дубаї містить кілька вартих уваги красномовних графіків, фактів та цифр, які особливо цікаві у контексті нинішньої перебудови енергетичного ландшафту.
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Жодних ознак уповільнення попиту на електрокари поки немає
Ключова теза цього дослідження — нещодавні повідомлення (на кшталт ось таких) про уповільнення темпів зростання продажів електромобілів виявилися сильно перебільшеними. І автори наводять відповідні факти на цифри, які спростовують судження про спад попиту на електричні авто.
Очікується, що цьогоріч продажі електричних авто («чисті» на акумуляторах BEV + гібриди з можливістю підзарядки від електромережі PHEV) сягнуть 14 мільйонів — на 36% більше, ніж у 2022 році. У США, де найбільше переймалися щодо попиту, темпи навіть перевищують прогнози й цьогоріч очікується приріст 50%. Продажі можуть не виправдати сподівань окремих виробників (привіт Volkswagen, Renault та іншим), але загалом темпи відповідають прогнозу BNEF, зробленому на початку року, і більшості галузей такі темпи зростання — за щастя.
Продажі електрокарів у світі йдуть на новий рекорд
Уповільнення все ще можливе, але наразі ситуація більше нагадує конкурентну боротьбу за лідерство, ніж падіння попиту загалом.
Tesla, BYD і Li Auto, які надійно утримують лідерство в сегменті чистих електромобілів, та інші за підсумками 2023 року відкусять 7% світового ринку проти з 1% у 2020 році. Toyota, Volkswagen, Renault, Stellantis та інші традиційні автовиробники поки що все ще істотно відстають в «електричній» ніші та загалом програють конкуренцію Tesla та китайським виробникам. Наразі китайські виробники беруть кількістю, тоді як Tesla все ще заробляє більше, аналогічно з Apple та виробниками Android на ринку смартфонів. Водночас європейські виробники, судячи з усього, нарешті усвідомили загрозу та почали активніше ворушитися у сегменті відносно доступних електрокарів. З іншого боку США впроваджує додаткові стимули для електромобілів і акумуляторів, вбачаючи серйозну загрозу в домінуванні Китаю на ринку «зелених» корисних копалин — ось тут детальніше пояснювали, чому це важливо.
США, Україна та решта на шляху електрифікації транспорту
За січень-листопад продажі електромобілів у США вперше в історії перевищили 1 млн, що загалом є важливою віхою.
Окремо у звіті BloombergNEF відзначають Inflation Reduction Act в США на підтримку розвитку «зеленої» енергетики, який допоміг залучити $100 млрд інвестицій у виробництво електромобілів і акумуляторів.
Інший вартий уваги момент — швидше інших на електромобілі переходять в країнах, що розвиваються, як-от Індія, Таїланд та Індонезія, де недорогі моделі є головними бенгерами, що стимулюють попит.
І Україна — не виняток. Війна та паливна криза 2022 року в поєднанні з низькою вартістю електроенергії та податковими пільгами (за розмитнення українці зараз сплачують лише акциз — €1 за кВт⋅год місткості акумулятора) лише підігріли попит, змотивувавши українців ще активніше пересідати на електрокари.
У 2022 році продажі повністю електричних авто зросли на третину, а за 10 місяців 2023-го українці купили 28,7 тис. електромобілів — у 2,7 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. Вже кілька місяців поспіль лідером серед нових авто залишається Volkswagen ID.4. Як відомо, офіційно в Україні електричний кросовер не продається, постачання йдуть з Китаю. Тоді як першість серед уживаних електричок утримує Nissan Leaf.
«З Китаю з любов’ю». Volkswagen та інші нові електрокари з КНР вже займають 70–85% ринку в Україні, 80% продажів — «сірі»
Якщо говорити про найпопулярніші моделі, то вже особливо ніхто не сумнівається, що за підсумками 2023 року титул абсолютного бестселера отримає Tesla Model Y, який ще на початку року посунув з п’єдесталу багаторічного лідера Toyota Corolla. Власне, цей успіх Model Y віщували з самого виходу на ринок на початку 2020 року.
Tesla поки в лідерах, але BYD наздоганяє
Tesla залишається лідером ринку “чистих” електрокарів, але китайська BYD стрімко наздоганяє, особливо в штуках (в грошах Tesla поки далеко попереду).
За 9 місяців 2023-го Tesla відвантажила клієнтам 1 324 074 електрокарів — за підсумками всього 2023-го є хороші шанси вийти на обсяг продажів 1,8-1,9 млн та, якщо поталанить, вийти у вищу лігу. наприклад, BMW у 2022-му відвантажила 2,4 млн авто, чим забезпечила собі #9 місце у глобальному рейтингу найбільших виробників. Інвестиції в електромобілі стрімко нарощують Toyota, Ford та інші. Окрім Tesla, над доступними електрокарами за 20-25 тис. євро працюють Volkswagen, Renault та інші. Вже зараз очевидно, що саме в цьому сегменті розгорнеться найзапекліша конкуренція.
Перспективи — чи скоро кінець ери ДВЗ
Як вже згадувалося вище, жодних ознак уповільнення попиту на електрокари поки немає — ні в США, ні в ЄС, ні в Україні. Якщо говорить про ближчий до нас ринок ЄС, де раніше погодили повну заборону продажу нових авто на викопному паливі з 2035 року, вже зараз кожен п’ятий проданий в ЄС новий легковик — це чистий електромобіль на батареях. А якщо брати Норвегію, яка досі беззаперечний лідер в електрифікації автомобільного транспорту, там частка електрокарів вже давно далеко за 80%.
В США націлюються на 50% чистих електрокарів в продажах до 2030-го, а Китай — на 40%. Причому Китай може досягнути цілі вже наступного року. На сьогодні вже близько 20 автовиробників різного калібру, які разом займають 54% світового ринку, підтвердили намір досягнення вуглецевої нейтральності до 2025 року чи раніше. Водночас повну відмову від авто з ДВЗ підтвердили компанії, які у сумі контролюють 32% світового ринку.
І не потрібно бути генієм аналітики чи великим фінансовим експертом, щоб спрогнозувати подальше зростання попиту на електромобілі, зокрема й в Україні, зважаючи на реалії сьогодення й дуже ймовірне підвищення акцизу на автогаз у майбутньому, яке нещодавно анонсував скандально відомий Данило Гетманцев. Очікується, що після зростання акцизу утричі його ціна на АЗС зросте на 8% і перевищить 40 грн/л. Тож пристібаємо ремінці й вмощуємося якомога зручніше, для електромобілів та автомобільної галузі загалом настали дуже цікаві та переломні в історичному сенсі часи.