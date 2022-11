Китайська поліція шукає заборонені Instagram, Twitter і Telegram у телефонах протестувальників

Поліція зупиняє людей на транспортних вузлах Шанхаю, Пекіну та Ханчжоу та перевіряє їх телефони на наявність іноземних застосунків, через які ті можуть спілкуватись та організовувати протести.

Twitter, Telegram і Instagram заборонені в країні, утім протестувальники отримують до них доступ за допомогою VPN, щоб спілкуватися та організовувати протести проти політики “нульового ковіду” (що передбачає зокрема масове закриття підприємств, примусову ізоляцію вдома чи лікарні й проходження щоденного тестування).

Sources in #Shanghai are now telling me that police are now stopping people and checking their phones to see if there are any apps like Telegram, Instagram, and Twitter that have been used a lot to share updates of the protests with the outside world. #China

— William Yang (@WilliamYang120) November 28, 2022