Китайська поліція шукає заборонені Instagram, Twitter і Telegram у телефонах протестувальників

Поліція зупиняє людей на транспортних вузлах Шанхаю, Пекіну та Ханчжоу та перевіряє їх телефони на наявність іноземних застосунків, через які ті можуть спілкуватись та організовувати протести.

Twitter, Telegram і Instagram заборонені в країні, утім протестувальники отримують до них доступ за допомогою VPN, щоб спілкуватися та організовувати протести проти політики “нульового ковіду” (що передбачає зокрема масове закриття підприємств, примусову ізоляцію вдома чи лікарні й проходження щоденного тестування).

Sources in #Shanghai are now telling me that police are now stopping people and checking their phones to see if there are any apps like Telegram, Instagram, and Twitter that have been used a lot to share updates of the protests with the outside world. #China — William Yang (@WilliamYang120) November 28, 2022

Дописи про протести жорстко цензуруються в китайських соціальних мережах, і потік спаму — нібито опублікованого обліковими записами, пов’язаними з китайським урядом — приховує реальні повідомлення про протести у Twitter. Результати пошуку по великих китайських містах заповнилися твітами про ескорт-послуги, порнографію та азартні ігри.

Курс Full Stack розробка Навчайтесь за вільним графіком, щоб стати універсальним фахівцем зі знанням Back-end та Front-end. Заробляйте $1300 на місяць РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Згідно з аналізом, проведеним Алексом Стамосом зі Стенфордської інтернет-обсерваторії, понад 95% публікацій за пошуковим запитом “Пекін” надходять зі спам-акаунтів, при цьому понад 70% облікових записів почали публікувати їх такими обсягами нещодавно. Нові спам-твіти з’являються кожні кілька секунд з акаунтів, які відправляють твіти тисячі разів на день.

Still working on our own analysis, but here is some good initial data that points to this being an intentional attack to throw up informational chaff and reduce external visibility into protests in China (Twitter being blocked for most PRC citizens):https://t.co/kPK7nMeCPu — Alex Stamos (@alexstamos) November 28, 2022

На транспортних вузлах Шанхаю, Пекіну та Ханчжоу поліція зупиняє людей те перевіряє телефони. У випадку виявлення заборонених застосунків — видається попередження та записується особиста інформація людей. Китайська поліція також погрожує арештами людям, які не видалять фотографії протестів, повідомляє BBC.

Протести по всьому Китаю та Гонконгу спалахнули після пожежі в багатоквартирному будинку в китайській провінції Сіньцзян, у результаті якої в п’ятницю загинули 10 людей. Після звістки про подію, люди почали сумніватися — чи не завадили китайські ковід-обмеження як слід зреагувати на надзвичайну ситуацію та вчасно евакуюватися. На гасіння пожежі знадобилося три години, і один житель розповів BBC, що мешканці залишали домівки під контролем влади.

Минулого тижня в “iPhone City” Foxconn спалахнули бурхливі демонстрації після того, як працівники, які тижнями перебували під суворим карантином, дізналися, що їхні бонусні виплати затримають. Зазначається, що 20 000 працівників помістили на карантин, в умови з обмеженою кількістю їжі. Також повідомлялось про загибель 8 людей на заводі з початку карантину.

Підприємство Foxconn виробляє переважну більшість пристроїв iPhone 14 Pro і Pro Max. Apple повідомляє, що через протести недоотримає 6 мільйонів телефонів цієї моделі.

За даними Національної комісії охорони здоров’я, у неділю в Китаї було зареєстровано близько 40 тисяч нових випадків коронавірусу. Під час попереднього піку у квітні та спалаху в Шанхаї було зафіксовано 30 000 нових випадків усередині країни за день. У понеділок, 28 листопада, країна повідомила про 38 421 випадок захворювання.

Джерело: The Verge, WSJ, BBC