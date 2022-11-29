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Китайська поліція шукає заборонені Instagram, Twitter і Telegram у телефонах протестувальників

Китайська поліція шукає заборонені Instagram, Twitter і Telegram у телефонах протестувальників

Поліція зупиняє людей на транспортних вузлах Шанхаю, Пекіну та Ханчжоу та перевіряє їх телефони на наявність іноземних застосунків, через які ті можуть спілкуватись та організовувати протести.

Twitter, Telegram і Instagram заборонені в країні, утім протестувальники отримують до них доступ за допомогою VPN, щоб спілкуватися та організовувати протести проти політики “нульового ковіду” (що передбачає зокрема масове закриття підприємств, примусову ізоляцію вдома чи лікарні й проходження щоденного тестування). 

Дописи про протести жорстко цензуруються в китайських соціальних мережах, і потік спаму — нібито опублікованого обліковими записами, пов’язаними з китайським урядом — приховує реальні повідомлення про протести у Twitter. Результати пошуку по великих китайських містах заповнилися твітами про ескорт-послуги, порнографію та азартні ігри.

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Згідно з аналізом, проведеним Алексом Стамосом зі Стенфордської інтернет-обсерваторії, понад 95% публікацій за пошуковим запитом “Пекін” надходять зі спам-акаунтів, при цьому понад 70% облікових записів почали публікувати їх такими обсягами нещодавно. Нові спам-твіти з’являються кожні кілька секунд з акаунтів, які відправляють твіти тисячі разів на день.

На транспортних вузлах Шанхаю, Пекіну та Ханчжоу поліція зупиняє людей те перевіряє телефони. У випадку виявлення заборонених застосунків — видається попередження та записується особиста інформація людей. Китайська поліція також погрожує арештами людям, які не видалять фотографії протестів, повідомляє BBC.

Протести по всьому Китаю та Гонконгу спалахнули після пожежі в багатоквартирному будинку в китайській провінції Сіньцзян, у результаті якої в п’ятницю загинули 10 людей. Після звістки про подію, люди почали сумніватися —  чи не завадили китайські ковід-обмеження як слід зреагувати на надзвичайну ситуацію та вчасно евакуюватися. На гасіння пожежі знадобилося три години, і один житель розповів BBC, що мешканці залишали домівки під контролем влади.

Минулого тижня в “iPhone City” Foxconn спалахнули бурхливі демонстрації після того, як працівники, які тижнями перебували під суворим карантином, дізналися, що їхні бонусні виплати затримають. Зазначається, що 20 000 працівників помістили на карантин, в умови з обмеженою кількістю їжі. Також повідомлялось про загибель 8 людей на заводі з початку карантину. 

Foxconn заплатить працівникам по $1 400 за припинення протестів та звільнення з “iPhone City” у Чженчжоу

Підприємство Foxconn виробляє переважну більшість пристроїв iPhone 14 Pro і Pro Max. Apple повідомляє, що через протести недоотримає 6 мільйонів телефонів цієї моделі.

За даними Національної комісії охорони здоров’я, у неділю в Китаї було зареєстровано близько 40 тисяч нових випадків коронавірусу. Під час попереднього піку у квітні та спалаху в Шанхаї було зафіксовано 30 000 нових випадків усередині країни за день. У понеділок, 28 листопада, країна повідомила про 38 421 випадок захворювання.

Джерело: The Verge, WSJ, BBC


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