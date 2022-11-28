Twitter зіштовхнувся з масованою спам-атакою, що приховує повідомлення про протести в Китаї

Команда Twitter у боротьбі з пропагандою, яка зазнала масових скорочень після купівлі платформи Ілоном Маском, зіткнулася з потоком неналежного контенту в Китаї.

За словами аналітиків, за останні 3 дні відбувся «значний сплеск» публікацій зі спамом, демонстрацією порно, пропозиціями послуг ескорту та азартних ігор. Такі публікації з’являються кожні кілька секунд від облікових записів, які не виявляли активності протягом місяців чи навіть кількох років. Передбачається, що така підвищена активність спам-публікацій спрямована на скорочення потоку новин про масові протести в великих китайських містах та університетах проти обмежень, пов’язаних з коронавірусом.

Спам-твіти з пропозиціями для дорослих публікуються з назвами міст, що робить проблематичним пошук корисної інформації з конкретного міста. Поодинокі публікації про протести у містах просто тонуть в океані марних твітів зі спамом. При цьому протести переросли у заклики до лідерів комуністичної партії піти у відставку.

Обговорення загальнонаціональних протестів суворо піддається цензурі у китайських соціальних мережах. Для спілкування та координації протестувальники змушені звертатися до іноземних платформ, таких як Twitter та Telegram.

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За словами співробітника Twitter, що нещодавно звільнився, це не перший випадок, коли акаунти, підозрювані у зв’язках з урядом, використовують таку техніку. Але в минулому вона застосовувалася для дискредитації одного облікового запису або невеликої групи шляхом їх згадування у публікаціях про ескорт-послуги.

«Це відома проблема, з якою наша команда справлялася вручну, крім автоматичного засобу, який ми впровадили», – сказав колишній співробітник Twitter на умовах анонімності, щоб уникнути відплати за розкриття внутрішніх процесів.

За оцінками співробітників, що залишилися, в результаті масових скорочень і звільнень загальний штат Twitter скоротився з 7500 до приблизно 2000 осіб. Деякі групи, у тому числі з питань прав людини, безпеки та операцій іноземного впливу, що вводять в оману, були скорочені до декількох осіб або взагалі залишилися без персоналу.

Джерело: washingtonpost, techcrunch